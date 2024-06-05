Такий салат — смачна добавка до котлет замість традиційного пюре. Нам дуже подобається цей салат, тож влітку готую його часто!
- 1 кг дрібної молодої картоплі
- пучок редиски
- по пів пучечка кропу та зеленої цибулі
- 4 столові ложки домашньої сметани
- сіль
- чорний мелений перець
- лавровий лист
Картоплю почистити, відварити в підсоленій воді з лавровим листом. Дати охолонути. Редиску нарізати тонкими скибочками. Посікти зелень. Викласти в салатник. Засмачити сметаною (грецьким йогуртом), посолити, поперчити.
Дарина СКОРОБАГАТЬКО. м. Сарни.
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