Такий салат — смачна добавка до котлет замість традиційного пюре. Нам дуже подобається цей салат, тож влітку готую його часто!

1 кг дрібної молодої картоплі

пучок редиски

по пів пучечка кропу та зеленої цибулі

4 столові ложки домашньої сметани

сіль

чорний мелений перець

лавровий лист

Картоплю почистити, відварити в підсоленій воді з лавровим листом. Дати охолонути. Редиску нарізати тонкими скибочками. Посікти зелень. Викласти в салатник. Засмачити сметаною (грецьким йогуртом), посолити, поперчити.

Дарина СКОРОБАГАТЬКО. м. Сарни.