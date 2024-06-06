Із 18 травня, після набрання чинності закону про мобілізацію, українці призовного віку продовжать отримувати повістки «під підпис».

Відмовитися від повістки можна у випадках:

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає неуповноважена на це особа;

на повістці немає печатки ТЦК/підпису його керівника.

Якщо раніше повістки мали вручати лише представники військкоматів, а пізніше — ТЦК, то зі змінами в законі вручити повідомлення про призов можуть:

самі уповноважені представники ТЦК;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад — після отримання розпорядження ТЦК;

керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій — за розпорядженням ТЦК;

керівники навчальних закладів — за розпорядженням ТЦК;

управителі багатоквартирних будинків.

Також постановою від 16 травня 2024 р. №560 КМУ затвердив «Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» (далі — Порядок), який передбачає певні зміни до раніше встановленої процедури.

Постановою передбачено, що належним підтвердженням оповіщення військовозобов’язаного або резервіста про виклик до районного (міського) ТЦК є:

1) у разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

2) у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Тобто, відповідно до пункту 41 Порядку, проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою також буде належним повідомленням про те, що особа була оповіщена ТЦК.