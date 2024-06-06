Із 18 травня, після набрання чинності закону про мобілізацію, українці призовного віку продовжать отримувати повістки «під підпис».
Відмовитися від повістки можна у випадках:
- якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);
- повістку вручає неуповноважена на це особа;
- на повістці немає печатки ТЦК/підпису його керівника.
Якщо раніше повістки мали вручати лише представники військкоматів, а пізніше — ТЦК, то зі змінами в законі вручити повідомлення про призов можуть:
- самі уповноважені представники ТЦК;
- виконавчі органи сільських, селищних, міських рад — після отримання розпорядження ТЦК;
- керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій — за розпорядженням ТЦК;
- керівники навчальних закладів — за розпорядженням ТЦК;
- управителі багатоквартирних будинків.
Також постановою від 16 травня 2024 р. №560 КМУ затвердив «Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» (далі — Порядок), який передбачає певні зміни до раніше встановленої процедури.
Постановою передбачено, що належним підтвердженням оповіщення військовозобов’язаного або резервіста про виклик до районного (міського) ТЦК є:
1) у разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;
2) у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:
- день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
- день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;
- день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.
Тобто, відповідно до пункту 41 Порядку, проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою також буде належним повідомленням про те, що особа була оповіщена ТЦК.
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