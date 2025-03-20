Шарлотку можна приготувати майже із будь-якими фруктами. Головна умова, аби вони не були занадто м’якими. Інакше тісто опуститься.
- 220 г борошна
- 1 апельсин (100 мл апельсинового соку + цедра)
- 100 мл соняшникової олії
- 1,5 чайної ложки розпушувача
- 140 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 1 чайна ложка цукрової пудри
- 3–4 яблука
- 100 мл води
- 1 дрібка солі
Розігрійте духовку до 180 градусів. З’єднайте в мисці воду, цукор, ваніль і сіль. Натріть дрібно в миску цедру апельсина. Слідкуйте, щоб не захопити білу частину, вона гірчитиме.
Вичавте сік апельсина, знадобиться приблизно 100 мл. Краще не використовувати більше соку, тісто може вийти рідким. Влийте в миску олію. Всипте борошно і розпушувач. Акуратно перемішайте тісто віничком до однорідності.
Яблука очистіть від шкірки і наріжте невеликими кубиками. Раджу використовувати кисло-солодкі сорти — так шарлотка буде не дуже солодкою. Викладіть шматочки яблук у тісто й акуратно перемішайте, щоб тісто повністю огорнуло яблука.
На дно форми для запікання викладіть пергамент, змастіть олією і присипте борошном. Перекладіть тісто у форму для запікання і рівномірно розподіліть лопаткою. Запікайте пісну шарлотку 40 хв. за температури 180 градусів.
Рецепт з сайту klopotenko.com
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