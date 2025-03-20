Шарлотку можна приготувати майже із будь-якими фруктами. Головна умова, аби вони не були занадто м’якими. Інакше тісто опуститься.

220 г борошна

1 апельсин (100 мл апельсинового соку + цедра)

100 мл соняшникової олії

1,5 чайної ложки розпушувача

140 г цукру

10 г ванільного цукру

1 чайна ложка цукрової пудри

3–4 яблука

100 мл води

1 дрібка солі

Розігрійте духовку до 180 градусів. З’єднайте в мисці воду, цукор, ваніль і сіль. Натріть дрібно в миску цедру апельсина. Слідкуйте, щоб не захопити білу частину, вона гірчитиме.

Вичавте сік апельсина, знадобиться приблизно 100 мл. Краще не використовувати більше соку, тісто може вийти рідким. Влийте в миску олію. Всипте борошно і розпушувач. Акуратно перемішайте тісто віничком до однорідності.

Яблука очистіть від шкірки і наріжте невеликими кубиками. Раджу використовувати кисло-солодкі сорти — так шарлотка буде не дуже солодкою. Викладіть шматочки яблук у тісто й акуратно перемішайте, щоб тісто повністю огорнуло яблука.

На дно форми для запікання викладіть пергамент, змастіть олією і присипте борошном. Перекладіть тісто у форму для запікання і рівномірно розподіліть лопаткою. Запікайте пісну шарлотку 40 хв. за температури 180 градусів.

Рецепт з сайту klopotenko.com