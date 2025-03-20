Якщо мрієте про те, аби рослини у вашому квітнику були не лише красиві, а й приносили користь, висадіть нігелу посівну (чорнушку). Її насіння, яке в народі називають чорним кмином, або чорнушкою, активно використовують у медицині та кулінарії. Таким чином матимете і гарну квітку, і ліки, і пряність.

Це однорічна рослина, латинська назва якої — Nigella — означає «чорний». Таку назву вона отримала за вугільно-чорний колір насіння. Гарний вигляд має на клумбах, у рокаріях (кам’яних садках), уздовж огорож і бордюрів, на альпійських гірках. До того ж це чудовий медонос. Кущ виростає до 40–60 см у висоту. Листя у нього перисторозсічене, мереживне. Квіти нігели досить оригінальні: великі — до 4 см в діаметрі, поодинокі, переважно блакитного кольору.

Нігела гарно росте на світлих, відкритих, захищених від вітру ділянках і пухких поживних некислих ґрунтах. Добре, якщо минулого сезону на її місці росли бобові.

Розмножується насінням, яке висівають у ґрунт у квітні–травні, коли температура ґрунту досягне 16 градусів. Але й приморозків сходи не бояться. Сіянці зазвичай з’являються через 7–14 днів. Насіння краще відразу висівати на постійне місце, оскільки нігела погано приживається після пересадки. Його закладають у борозенки на глибину до 2 см, потім ділянку вирівнюють граблями та поливають. Можна просто неглибоко вдавити насіння у поверхню. Нігела не любить скупченості, тож між кущиками залишають відстань 20–30 см. Цвітіння триває протягом червня–вересня. Щоб продовжити період декоративності, насіння висівають кожні 2 тижні. Щойно рослини почнуть розкидати насіння, посіви припиняють.

Догляд за рослиною нескладний. Важливо регулярно прополювати посадки та розпушувати ґрунт. Саме через те, що для нігели важлива пухка земля, поруч не варто висаджувати ґрунтопокривні рослини, а також мульчувати посіви. Полив має бути помірний, без пересушування та перезволоження. Хвороби та шкідниками рослину майже не уражують.

Важливо! Насіння збирають зазвичай у серпні–вересні, коли достигне близько двох третин коробочок, оскільки воно швидко розсипається. Стебла з коробочками зрізають, зв’язують у жмутки і просушують у сухому приміщенні з хорошою вентиляцією. Насіння зберігає схожість близько двох років.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.