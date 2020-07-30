ЩЕ МОЖНА ВИСІЯТИ РАННЬОСТИГЛУ ГОРОДИНУ ТА ЗЕЛЕНЬ

Серпень — найщедріший на врожаї місяць року. О цій порі триває масовий збір помідорів, огірків, капусти, баклажанів, перцю. Ну, а наприкінці місяця — чи не основна «подія року»: копання картоплі. Дехто перед цим скошує наземну частину кущів. Цей захід не є обов’язковим, але якщо вже й скошувати, то робити це треба правильно: за 7—10 днів до викопування, залишивши 10 см пагонів над землею. Після скошування бульби більше не виростають. Водночас поживні речовини з верхівки переходять у плоди, завдяки чому шкірочка швидше достигне й підвищиться лежкість бульб. Цей прийом також знижує ризик ураження бульб фітофторозом.

На томатах для прискорення достигання проводять прищипування та пасинкування. Видаляють квіти, оскільки плоди на них зав’язатись уже не встигнуть. У цей час помідори може вражати фітофтора, тому кущі потрібно регулярно оглядати. Якщо хвороба вже проявилась, аби уповільнити її розповсюдження, кущі можна обробити розчином солі (до 250 г на 10 л води). А ще ефективно проти фітофтори діє хлористий кальцій: готують 1-відсотковий розчин. Кущі, оброблені кальцієм, стають більш стійкими до хвороб. Плодоносну городину продовжують регулярно поливати. Звільнені від врожаїв площі удобрюють і обробляють. Ще можна висіяти ранньостиглу городину та зелень. Готують грядки під озимі культури. Якісні плоди відбирають на насіння. Збирають і знищують рослинні рештки в теплицях. Теплиці й парники знезаражують.

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ МІСЯЦЯ ВИСАДЖУЮТЬ СУНИЦЮ

Триває масовий збір літніх сортів яблуні та груші, слив, ягід. При цьому дуже важливо забезпечувати деревам і кущам регулярне зволоження. Видаляють прикореневу порость у вишні, сливи й обліпихи. Якщо потрібно взяти у них кореневі паростки для розмноження, не робіть це біля самого стовбура, бо так можна завдати шкоди материнській рослині. Пагони беруть такі, що ростуть на віддалі 1 м і більше. У серпні ведуть боротьбу з бур’янами, розпушують ґрунт, продовжують встановлювати чатала під гілки дерев осінніх і зимових сортів яблуні та груші, збирають і прикопують падалицю, перевіряють ловильні пояси, готують приміщення для зимового зберігання плодів. У ягідниках розпушують і поливають ґрунт. Після збирання врожаю підживлюють. Під один кущ можна внести по 30—40 г суперфосфату та 15—20 г сірчанокислого калію. У рядах малини вирізують дворічні стебла, що відплодоносили. Вони забирають у куща сили і не дають розвиватись молодим. Видаляють зайві вуса суниці. На відміну від картоплі, скошувати старе листя суниці не варто. У другій половині місяця починають висаджувати суницю. У серпні масово заготовляють консервовану продукцію. Уже можна робити ями під осінню посадку плодових дерев. Розмір ям має відповідати розміру коренів саджанців. Важливо ретельно підготувати фруктосховище, а також тару для зберігання фруктів.

НАЙКРАЩИЙ ЧАС ДЛЯ ДІЛЕННЯ БАГАТОРІЧНИКІВ

У деяких однорічників вже можна збирати насіння. Сигналом до цього є його побуріння. Квіти, що відцвіли, регулярно видаляють (виняток — лише ті, з яких збиратимуть насіння). У серпні найкращий час для ділення півоній, дельфініумів, флоксів, ірисів, лілійників, примул. Вони мають встигнути прижитись до стійких холодів. Обирають молоді, здорові частини кореневищ із хорошими бруньками. В серпні готуються до осіннього цвітіння хризантем. Щоб квітки на них були крупнішими, у кущів видаляють пазушні пагони. Багаторічні квіти ще можна підживити фосфорно-калійними добривами (50—60 г на кв.м або у 10 л води розчиняють 30 г суперфосфату та 20 г калійної солі). Корисним о цій порі буде й підживлення настоєм золи. У щеплених троянд і бузку видаляють кореневу порость.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.