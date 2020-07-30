З роками шкіра шиї провисає, слабшає підшкірний її м’яз, і утворюється друге підборіддя. Якщо проблема давня, допомогти зможе лише втручання пластичних хірургів, тому важливо її не запускати. Підвищити тонус шкіри і зменшити прояви вікового провисання тканин допоможе гімнастика.

Напружте губи і вимовляєте по черзі звуки «у» та «і». Ця вправа не лише бореться з подвійним підборіддям, а й зміцнює м’язи нижньої частини обличчя. Стоячи, натисніть руками на плечі, на вдиху тягніть шию вгору протягом 10 сек. Плечі мають залишатися нерухомими. Видих. Повторити 5–7 разів. Сядьте прямо, зіпріться підборіддям на два стиснуті кулаки, якими натискайте на підборіддя вгору, а ним тисніть на кулаки вниз. Повторити 7–10 разів. Ляжте на спину. Підніміть голову і тримайте її так, щоб можна було розгледіти пальці ніг. Поверніться у вихідне положення. Повторити 15–20 разів. Допоможе також і самомасаж шиї махровим рушником. Потрібно просто розтирати ним шкіру до почервоніння.

Підготувала Валентина ГАРКАВА.