З роками шкіра шиї провисає, слабшає підшкірний її м’яз, і утворюється друге підборіддя. Якщо проблема давня, допомогти зможе лише втручання пластичних хірургів, тому важливо її не запускати. Підвищити тонус шкіри і зменшити прояви вікового провисання тканин допоможе гімнастика.
- Напружте губи і вимовляєте по черзі звуки «у» та «і». Ця вправа не лише бореться з подвійним підборіддям, а й зміцнює м’язи нижньої частини обличчя.
- Стоячи, натисніть руками на плечі, на вдиху тягніть шию вгору протягом 10 сек. Плечі мають залишатися нерухомими. Видих. Повторити 5–7 разів.
- Сядьте прямо, зіпріться підборіддям на два стиснуті кулаки, якими натискайте на підборіддя вгору, а ним тисніть на кулаки вниз. Повторити 7–10 разів.
- Ляжте на спину. Підніміть голову і тримайте її так, щоб можна було розгледіти пальці ніг. Поверніться у вихідне положення. Повторити 15–20 разів. Допоможе також і самомасаж шиї махровим рушником. Потрібно просто розтирати ним шкіру до почервоніння.
Підготувала Валентина ГАРКАВА.
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