Можна приготувати клейстер з борошна або крохмалю. Борошно дає білу консистенцію, а крохмаль — більш прозору. Клеять однаково добре і цілком безпечні для діток.

Рецепт

3 столові ложки борошна або крохмалю розведіть 100 мл (приблизно половина склянки) холодної води, ретельно перемішайте. Якщо відразу залити окропом, то борошно або крохмаль візьмуться грудками і їх буде складно розбити. Потім налийте склянку води в каструльку, доведіть до кипіння і влийте в неї поступово борошняну або крохмальну суміш. Відразу зробіть слабкий вогонь і варіть, постійно помішуючи, до загусання. Дайте охолонути. Можна використовувати не тільки для аплікацій, але й в побуті, наприклад, підклеїти шпалери, що відшарувалися.

Мінус у такого клейстеру тільки один — його потрібно готувати безпосередньо перед використанням і краще не зберігати, інакше може закиснути.

Щоб захопити дітей на канікулах творчістю, крім звичайних виробів з кольорового паперу, є ще й різні техніки аплікації, наприклад, паперова мозаїка. Що для цього знадобиться? Візьміть будь-який кольоровий папір і наріжте шматочками по 1–1,5 см. Далі, змащуючи кожен шматочок клеєм, наклеюйте їх на попередньо зроблений простими лініями рисунок відповідно до визначених кольорів. Найголовніше тут — не виходити за контури рисунка. За допомогою фломастерів або олівців домалюйте деталі. Буде ще цікавіше, якщо застосуєте за цим самим принципом «рвану» мозаїку. В такому випадку папір не нарізають, а рвуть маленькими шматочками. Так ви на якийсь час захопите діточок, а самі зможете зайнятися садово-городніми справами.

Діана ШЕПЕЛЬ.