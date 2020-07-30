НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» СТАНЕ ДОМАШНЬОЮ АРЕНОЮ «ГІРНИКІВ»?

«Шахтар» веде перемовини з «Динамо» з приводу можливого переїзду на НСК «Олімпійський». Донецький клуб хоче в наступному сезоні грати на найбільшому стадіоні країни не тільки всі матчі ЛЧ, але і всі матчі УПЛ.

ЗАБЕЗПЕЧИВ ЧЕМПІОНСТВО ЗА ДВА ТУРИ ДО ФІНІШУ

В 36-му турі «Ювентус» оформив Скудетто. Причому доволі спокійно. Туринці на класі перемогли «Сампдорію» 2:0. У першому таймі «Юве» більше мучився, ніж грав, але перед самим свистком на перерву Кріштіану Роналду вивів господарів уперед. У другому таймі спроби «Сампдорії» перевернути гру нічого не дали, і гості пропустили другий м’яч, що фактично поставило крапку в протистоянні. Хоча могли бути й ще голи. Однак Роналду не зміг реалізувати пенальті. Сім очок над «Інтером» за два тури до фінішу сезону забезпечили «б’янконері» дев’яте Скудетто поспіль. А Мауріціо Саррі у віці 61-го року став найстаршим тренером-чемпіоном Італії. За друге місце в серії «А» ведуть боротьбу одразу три команди. «Аталанта» Малиновського не змогла обіграти «Мілан» (Руслан Малиновський не реалізував пенальті) і пропустила вперед на одне очко міланський «Інтер», який на виїзді завдяки дублю Ромелу Лукаку розгромив «Дженоа» (3:0). Стільки ж очок, як в «Аталанти» (75), й у «Лаціо», який впевнено переміг «Верону» на виїзді.

ВІДОМІ ПРИЗЕРИ В АНГЛІЇ

У заключному турі чемпіонату Англії «Манчестер Юнайтед» переміг «Лестер» та здобув право зіграти у Лізі чемпіонів. Сам поєдинок пройшов досить цікаво й динамічно. Вивів уперед «червоних дияволів» Бруну Фернандеш, який на 71-й хвилині реалізував пенальті. Остаточний рахунок у компенсований час встановив Джессі Лінград. «Манчестер» переміг 2:0, набрав 66 очок та фінішував у прем’єр-лізі третім. «Лестер» з 62 пунктами став п’ятим та зіграє в Лізі Європи. Путівки до Ліги чемпіонів разом з «МЮ» здобули переможець АПЛ — «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», який фінішував другим, та «Челсі», що став четвертим.

ЕМЕРІ ПОВЕРНУВСЯ В ІСПАНІЮ

«Вільярреал» оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став 48-річний Унаї Емері, який раніше працював у «Валенсії», «Спартаку», «Севільї», «ПСЖ» та «Арсеналі».

ВИНЕСЕНО ПОКАРАННЯ СОБУЦЬКОМУ

КДК УАФ визнав віце-президента УАФ і почесного президента «Агробізнесу» Олега Собуцького винним у застосуванні фізичної сили до головного арбітра матчу з «Минаєм». КДК прийняв рішення довічно відсторонити функціонера від футболу й оштрафувати клуб на 500 тис. гривень. За словами Собуцького, рішення КДУ — це «шок, брехня і продажність нашої системи».

ТАЙСОН ЗНОВУ НА РИНГУ

І наостанок новини боксу. Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон проведе бій проти екс-чемпіона світу в п’яти вагових категоріях Роя Джонса-молодшого. Анонс поєдинку на своїй сторінці в Instagram опублікував Джонс. Також він виклав відео, на якому боксери підписують контракт на бій. Поєдинок пройде 12 вересня в Лос-Анджелесі. Очікується, що він відбудеться в форматі восьми раундів. Зазначимо, що 53-річний Тайсон завершив кар’єру в 2005 році, а 51-річний Джонс останнього разу виходив на ринг у 2018 році.

Олександр СЕРГІЄНКО.