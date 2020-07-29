Цей рецепт з категорії «лінивих». Не потрібно мити зайвий посуд. Вам знадобиться одна глибока сковорода, в якій відразу ж готується гарнір, м’ясо і соус — тушковані фрикадельки, барвисті овочі та просочені ароматами макарони, їх навіть не треба заздалегідь відварювати. Зацікавилися?

* 250 г макаронів (але не вермішель)

* 350 г будь-якого фаршу

* середня цибулина

* середня морквина

* солодкий перець

* великий помідор

* столова ложка томатної пасти

* сіль за (смаком)

* чорний мелений перець (за смаком)

* олія для смаження

Фарш посолити, поперчити за смаком. Сформувати маленькі фрикадельки (набирати чайною ложкою). Обсмажити на розігрітій олії з усіх боків на вогні вище середнього до рум’яної скоринки. До готовності не доводити. Вогонь трохи зменшити до нижче середнього. Викласти в сковороду нарізану кубиками цибулю, смажити до легкої рум’яності. Додати крупно натерту морквину і нарізаний дрібними кубиками перець, смажити 3–5 хв. Викласти очищений від шкірки і нарізаний кубиками помідор і томатну пасту. Посолити і поперчити за смаком. Тушкувати близько 7 хв. під закритою кришкою. Викласти макарони, залити гарячою водою (0,5 л), все перемішати. Знову накрити кришкою. Тушкувати до готовності макаронів (приблизно 10 хв., але час приготування дивіться на упаковці). Періодично помішувати. На цьому етапі спробуйте на смак, за необхідності досоліть. Якщо макарони готові, але залишилося багато води, відкрийте кришку і зробіть вогонь сильніше — волога випарується. За бажанням додати зелень.

Діана ШЕПЕЛЬ.