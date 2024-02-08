Салат із червоноголової капусти зі свіжою морквою виходить незвичайним завдяки соусу-заправці з м’якого плавленого сиру. Пікантно та яскраво!

Чверть середньої головки капусти

1 велика морквина

1 середня цибулина

1 плавлений сирок

3 столові ложки жирної сметани

1 чайна ложка готової гірчиці

1 чайна ложка тертого хрону

1 столова ложка соку лимона

сіль

чорний мелений перець

зелень

Для заправки в глибоку миску викласти дрібно натертий плавлений сир, сметану, гірчицю, хрін, лимонний сік. Усе добре розтерти ложкою до однорідності.

Капусту тонко нашаткувати, пом’яти руками, щоб стала трохи м’якішою. Додати крупно натерту морквину, нарізану напівкільцями цибулину та посічену зелень. Засмачити заправкою. Наприкінці посолити та поперчити. Усе перемішати — салат із червоної капусти зі свіжою морквою, зеленню та сметанно-сирною заправкою готовий.