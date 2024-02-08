Цибулини тюльпанів мають здатність до накопичення поживних речовин, тож після вигонки з них можна знову і знову отримувати квітучі рослини. Інша річ, що успіх багато в чому залежить від стану цибулин. Якщо це інтернет-торгівля, то ризикуєте отримати кота в мішку. Читачі «Порадниці» іноді пишуть, що цибулини після вигонки приходять виснажені, ослаблені, підгнилі, сухі, хворі тощо, а відтак гинуть. Адже цей товар переважно доставляють з теплиць, з-за кордону. І невідомо, скільки він лежав і в яких умовах зберігався. Тому вкотре радимо не оплачувати посилки наперед, хай навіть це буде трохи дешевше.

Якщо вам пощастило і придбали якісні цибулини, сміливо висаджуйте, але дайте їм час на відновлення. До висадки тримайте в добре провітрюваному приміщенні в сітчастих ящиках. Перед тим ретельно переберіть, залишки коренів і листя обріжте. Такі, що містять ознаки хвороб і гнилей, одразу видаліть. На годину замочіть цибулини в будь-якому дезінфікуючому розчині (марганцівки, фунгіциду тощо) та ретельно підсушіть протягом двох тижнів при 22–25 градусах. Після цього закладайте на тривале зберігання, знизивши температуру до 17–18 градусів.

Купувати цибулини можна і зараз. Але навесні висаджувати їх не поспішайте, а зачекайте до вересня. За цей час вони зміцніють і наступного року потішать вас цвітінням.

Отже, зважаючи на невисоку ціну таких тюльпанів, сенс купувати їх є, особливо, якщо цибулинки хорошої якості. Адже повноцінні сортові можуть коштувати 50 грн і більше за одну штуку.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.