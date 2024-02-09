Виплата матеріальної допомоги для ДПСУ регулюється Наказом МВС №558 (п.6 «Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань»), роз’яснюють у правозахисному центрі для військових «Принцип».

Виплачують її один раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення, якщо особа:

отримала поранення на завданні під час воєнного стану, отримала інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), повʼязаного із захистом Батьківщини;

безперервно (більше 30 днів поспіль) перебуває на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у звʼязку з хворобою, повʼязаною із захистом Батьківщини, внаслідок травм із тяжким перебігом або наслідками, що потребують багатоетапного хірургічного лікування, протезування тощо.

Щоб отримати цю матеріальну допомогу, треба подати рапорт на свого безпосереднього командира. Її розмір у різних структурах може різнитися.

Шаблон рапорту можна знайти у Правовому навігаторі для військових із пораненнями в розділі «Лікування та виплати». А ще в «Принципі» радять скористатися їхнім чат-ботом: https://t.me/pryncyp_bot, якщо маєте додаткові запитання.