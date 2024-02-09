Деякі люди, потерпаючи від надмірної ваги, вдаються до небезпечних експериментів: морять себе голодом, ковтають сумнівні таблетки. Результат — захворювання системи травлення, розлад нервової системи, головний біль, запаморочення… А чи не краще скористатися доступними всім народними засобами?

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Узяти порівну (за вагою) бруньок берези білої, цвіту ромашки, звіробою, безсмертника піщаного. Засушений збір подрібнити й ретельно перемішати. Потім перетерти у ступці на порошок. Столову ложку порошку залити 400 мл окропу. Настояти 15 хв. під кришкою. Не проціджувати. Пити по 200 мл двічі на день — уранці натще та ввечері після легенької вечері. Але після того вже нічого не їсти аж до ранку. Курс лікування — місяць. Під час такого лікування не вживати жирних страв. У меню мають переважати каші.

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З’їдати щодня натще по 75 г дрібно натертого сирого червоного буряка. Він містить мікроелементи, які сприяють обміну речовин в організмі. Курс лікування — 2 місяці. Повторити через місяць.

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Столову ложку меду розчинити у 100 мл кип’яченої води кімнатної температури. Випити вранці натще. Сніданок — аж через 2 год. Увечері через 2 год. після скромної пісної вечері повторно прийняти «ліки». Курс лікування — місяць. Повторити через 2 тижні. Протягом року — не більше 5–6 курсів.

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Ефективним для схуднення є споживання яблук (до 1 кг на день) і свіжої дрібно нашаткованої капусти (до 350 г на день). Але тоді доведеться відмовитися від інших харчів. Курс лікування — 21 день. Повторити через 10 днів. Протягом року — 5–6 курсів.

Застереження! Протипоказано при гострих шлункових захворюваннях, системи травлення.

Тарас ЛЕХМАН.