Підкладка під ламінат, пластикова пляшка і скотч — усе це може стати в пригоді при вирощуванні розсади.

У «РАВЛИКУ»

Головний плюс посіву насіння в «равлик» — раціональне використання вільного місця. Адже в ньому міститься 10–15 паростків, а в склянці такого ж діаметра — лише один.

«Равлик» легко зробити власноруч, підкладка під ламінат коштує недорого. Таку розсаду легко пікірувати, не ушкоджуючи при цьому кореневу систему, достатньо розгорнути «равлик».

Рослини в «равлику» отримують сонячне світло в однаковій кількості, не потрібно переставляти ящики з розсадою.

Матеріали для його виготовлення

Підкладка під ламінат будь-якого кольору, але завтовшки не більше 2 мм.

Підготовлений заздалегідь ґрунт під ту культуру, насіння якої сіятимете.

Насіння культур, завчасно оброблене та знезаражене.

Пінцет — для зручного висаджування насіння, адже часто воно дуже дрібне і його незручно брати руками.

Скотч завширшки 1 см або канцелярські гумки. Для фіксації «равлика» вам знадобиться неширокий скотч. Можна використовувати канцелярські гумки, але тільки для «равликів» невеликого діаметра, інакше є ризик перечавити кореневу систему рослин.

Пластмасова ємність для розміщення готового «равлика». Для цього вибирайте контейнер на 1 см ширший, щоб «равлик» вільно помістився в нього. У прозорій посудині простіше буде контролювати кількість вологи для живлення коренів рослин.

Плівка або целофановий пакет для накриття до сходів.

Обприскувач для поливу готового «равлика» після посіву насіння.

Для початку потрібно вирізати з підкладки стрічку завширшки 10 см. Довжина залежить від кількості насіння. Врахуйте, що насіння різних сортів не рекомендується висівати в один «равлик» через різну схожість і висоту розсади.

Розподіляючи ґрунт, не насипайте його відразу на всю стрічку, а на невелику ділянку в 10–15 см, потім треба розкласти насіння, відступаючи від краю 5 см.

Наступний етап — скрутити стрічку в рулон. Робити це треба щільно, щоб не висипалася земля.

Потім ставимо готовий «равлик» вертикально, не переплутавши, де верх із насінням, а де низ. Якщо ґрунт трохи осів, необхідно досипати врівень з краями підкладки. Краї «равлика» при невеликому діаметрі можна закріпити за допомогою двох канцелярських скріпок. Але для запобігання пошкодженню коренів краще використовувати тонкий скотч, достатньо трьох відрізків по 5 см завдовжки.

Потім рекомендується помістити готову конструкцію в ємність, на дно налити воду для живлення ґрунту всередині «равлика». Якщо розмістити «равлик» у ящиках для розсади, слід спочатку поставити його в пакет, а потім у ящик.

Наступний крок — обприскати посіви з пульверизатора, потім накрити «равлик» плівкою.

Її потрібно періодично знімати та провітрювати посіви. Можна перенести готові «равлики» в тепле місце, якщо є потреба. Після появи перших сходів слід зняти плівку та перенести їх у світле місце. Далі процес догляду за розсадою такий самий, що й при вирощуванні в ящиках.

У ПЛАСТИКОВІЙ ПЛЯШЦІ

Цей спосіб вимагає мінімум матеріалів і часу: знадобиться 5-літрова пластикова пляшка, поліетиленовий пакет і рулон туалетного паперу або тонких паперових серветок. Пляшка обов’язково має бути прозорою. До того ж, щойно паростки відрощують сім’ядольні листочки, відразу ж зростає коренева система, а це підвищує живучість рослин. Сіянці швидко приживаються у ґрунті та дуже добре розвиваються.

Розрізаємо пляшку вздовж навпіл і вкладаємо в одну з половинок 7–8 шарів туалетного паперу або паперових серветок. Добре змочуємо папір і даємо воді стекти, щоб не залишалася у пляшці. Поверхнево висіваємо насіння, злегка притиснувши його до паперу. Можна використовувати ложку або інший підручний предмет. Переміщуємо пляшку з насінням у поліетиленовий пакет та міцно зав’язуємо, створивши імпровізовану тепличку. Протягом 3 тижнів пакет не відкриваємо та не поливаємо. Вологи від конденсату насіння буде цілком достатньо. Після того, як у сіянців досить добре розвинуться корінці, можна пересаджувати їх у ґрунт.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.