Підкладка під ламінат, пластикова пляшка і скотч — усе це може стати в пригоді при вирощуванні розсади.
У «РАВЛИКУ»
Головний плюс посіву насіння в «равлик» — раціональне використання вільного місця. Адже в ньому міститься 10–15 паростків, а в склянці такого ж діаметра — лише один.
«Равлик» легко зробити власноруч, підкладка під ламінат коштує недорого. Таку розсаду легко пікірувати, не ушкоджуючи при цьому кореневу систему, достатньо розгорнути «равлик».
Рослини в «равлику» отримують сонячне світло в однаковій кількості, не потрібно переставляти ящики з розсадою.
Матеріали для його виготовлення
- Підкладка під ламінат будь-якого кольору, але завтовшки не більше 2 мм.
- Підготовлений заздалегідь ґрунт під ту культуру, насіння якої сіятимете.
- Насіння культур, завчасно оброблене та знезаражене.
- Пінцет — для зручного висаджування насіння, адже часто воно дуже дрібне і його незручно брати руками.
- Скотч завширшки 1 см або канцелярські гумки. Для фіксації «равлика» вам знадобиться неширокий скотч. Можна використовувати канцелярські гумки, але тільки для «равликів» невеликого діаметра, інакше є ризик перечавити кореневу систему рослин.
- Пластмасова ємність для розміщення готового «равлика». Для цього вибирайте контейнер на 1 см ширший, щоб «равлик» вільно помістився в нього. У прозорій посудині простіше буде контролювати кількість вологи для живлення коренів рослин.
- Плівка або целофановий пакет для накриття до сходів.
- Обприскувач для поливу готового «равлика» після посіву насіння.
Для початку потрібно вирізати з підкладки стрічку завширшки 10 см. Довжина залежить від кількості насіння. Врахуйте, що насіння різних сортів не рекомендується висівати в один «равлик» через різну схожість і висоту розсади.
Розподіляючи ґрунт, не насипайте його відразу на всю стрічку, а на невелику ділянку в 10–15 см, потім треба розкласти насіння, відступаючи від краю 5 см.
Наступний етап — скрутити стрічку в рулон. Робити це треба щільно, щоб не висипалася земля.
Потім ставимо готовий «равлик» вертикально, не переплутавши, де верх із насінням, а де низ. Якщо ґрунт трохи осів, необхідно досипати врівень з краями підкладки. Краї «равлика» при невеликому діаметрі можна закріпити за допомогою двох канцелярських скріпок. Але для запобігання пошкодженню коренів краще використовувати тонкий скотч, достатньо трьох відрізків по 5 см завдовжки.
Потім рекомендується помістити готову конструкцію в ємність, на дно налити воду для живлення ґрунту всередині «равлика». Якщо розмістити «равлик» у ящиках для розсади, слід спочатку поставити його в пакет, а потім у ящик.
Наступний крок — обприскати посіви з пульверизатора, потім накрити «равлик» плівкою.
Її потрібно періодично знімати та провітрювати посіви. Можна перенести готові «равлики» в тепле місце, якщо є потреба. Після появи перших сходів слід зняти плівку та перенести їх у світле місце. Далі процес догляду за розсадою такий самий, що й при вирощуванні в ящиках.
У ПЛАСТИКОВІЙ ПЛЯШЦІ
Цей спосіб вимагає мінімум матеріалів і часу: знадобиться 5-літрова пластикова пляшка, поліетиленовий пакет і рулон туалетного паперу або тонких паперових серветок. Пляшка обов’язково має бути прозорою. До того ж, щойно паростки відрощують сім’ядольні листочки, відразу ж зростає коренева система, а це підвищує живучість рослин. Сіянці швидко приживаються у ґрунті та дуже добре розвиваються.
- Розрізаємо пляшку вздовж навпіл і вкладаємо в одну з половинок 7–8 шарів туалетного паперу або паперових серветок.
- Добре змочуємо папір і даємо воді стекти, щоб не залишалася у пляшці.
- Поверхнево висіваємо насіння, злегка притиснувши його до паперу. Можна використовувати ложку або інший підручний предмет.
- Переміщуємо пляшку з насінням у поліетиленовий пакет та міцно зав’язуємо, створивши імпровізовану тепличку.
- Протягом 3 тижнів пакет не відкриваємо та не поливаємо. Вологи від конденсату насіння буде цілком достатньо. Після того, як у сіянців досить добре розвинуться корінці, можна пересаджувати їх у ґрунт.
Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.
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