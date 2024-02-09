У них чудово поєднуються хрусткий батон і ніжна яєчно-сирна намазка. І на сніданок такі гарячі канапки можна з’їсти, і несподіваним гостям подати.

6 шматочків батона

100 г твердого сиру

2 круто зварених яйця

25 г вершкового масла

2 столові ложки жирної сметани

зелень

сіль

Масло дістати з холодильника, щоб було м’яким. Сир і яйця середньо натерти. Змішати їх з маслом, сметаною та посіченою зеленню. Масу посолити, перемішати. Викласти порівну на шматочки батона. Поставити канапки в духовку, розігріту до 180 градусів. Готувати близько 10–12 хв. до розплавлення сиру.