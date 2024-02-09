У них чудово поєднуються хрусткий батон і ніжна яєчно-сирна намазка. І на сніданок такі гарячі канапки можна з’їсти, і несподіваним гостям подати.
- 6 шматочків батона
- 100 г твердого сиру
- 2 круто зварених яйця
- 25 г вершкового масла
- 2 столові ложки жирної сметани
- зелень
- сіль
Масло дістати з холодильника, щоб було м’яким. Сир і яйця середньо натерти. Змішати їх з маслом, сметаною та посіченою зеленню. Масу посолити, перемішати. Викласти порівну на шматочки батона. Поставити канапки в духовку, розігріту до 180 градусів. Готувати близько 10–12 хв. до розплавлення сиру.
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