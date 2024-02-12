Згідно з прийнятою Урядом постановою, виплату допомоги всім ВПО, які отримували її до 1 лютого, автоматично буде продовжено до 1 березня (без додаткового звернення), інформує Мінсоцполітики.

Крім того, з 1 березня виплати для ВПО буде продовжено для більшості нинішніх отримувачів виплат — тих осіб, які належать до найбільш вразливих категорій громадян.

Так, із 1 березня виплати автоматично продовжуються ще на 6 місяців для категорій ВПО, які не мають можливості працювати, а саме:

для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 грн (чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

осіб із інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей (детальний перелік — у постанові);

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Крім того, значна кількість ВПО також зможуть отримати продовження виплат ще на 6 місяців після подання нової заяви про допомогу.

ВАЖЛИВО! Звертатись за перепризначенням допомоги з 1 березня родини можуть, починаючи з 1 лютого. Тим, хто відповідає критеріям постанови, і хто звернеться з новою заявою в лютому–березні 2024 року, допомогу призначатимуть і виплачуватимуть, починаючи з 1 березня.

Умова продовження виплат на додаткові 6 місяців — те, що розмір доходу в таких родинах не перевищує 9444 грн на одну особу (це дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам для осіб, що втратили працездатність, або, скажімо, 37776 грн на родину з чотирьох осіб).

Так, ще на 6 місяців зможуть отримати виплати ті родини, в яких є діти до 14 років, котрі не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади або навчання відбувається в гібридному форматі (офлайн і онлайн), через що батьки не мають можливості працювати.

Зокрема, право на продовження допомоги мають родини ВПО з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій. А також ті родини з дітьми до 14 років, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитсадків, а навчання в школі відбувається у форматі онлайн.

Також допомога продовжена родинам, у яких один із членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною.

Крім того, допомога продовжена малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків, та вагітним жінкам (починаючи з 30-го тижня вагітності).

А також родинам, у яких працездатні особи працевлаштувалися, зареєструвалися як ФОП та розпочали відповідну діяльність, або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу, або отримали ваучер на навчання тощо, та у складі сім’ї є діти віком до 14 років.

Виплати зможуть отримувати надалі й родини, в яких непрацююча працездатна особа на дату звернення зареєструвалась в Центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалась, та в сім’ї є діти, які навчаються в школах/вузах. Водночас, якщо після перепризначення допомоги на додаткові 6 місяців працездатний непрацюючий член родини, який не займається доглядом за дітьми чи особами з інвалідністю, не сприятиме своїй зайнятості (наприклад, зніметься з обліку в Центрі зайнятості), — виплату допомоги буде припинено.

Крім того, згідно з ухваленою постановою, відтепер ВПО, які отримували допомогу та відмовилися від неї, або яких було знято з обліку через те, що вони повернулись до покинутого місця проживання, але знову були змушені з нього виїхати, також зможуть знову звернутись за призначенням допомоги на проживання.