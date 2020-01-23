Рум’яні та пухнасті пампушки з часниковою заправкою виходять ніжними і майже невагомими. А ароматні які! Просто неможливо встояти.

Тісто:

600 г борошна

15 г свіжих дріжджів

370 мл води

2 столові ложки олії

1,5 столові ложки цукру

2 чайні ложки солі

Заправка:

5 столових ложок олії

2 середні зубчики часнику

У теплій воді розвести дріжджі і цукор, всипати 100 г борошна. Поставити в тепло на 15–20 хв., доки з’явиться пінна шапочка. Всипати сіль, борошно, що залишилося (його може знадобитися трохи менше або більше). Перемішати, щоб більша частина борошна зволожилася і увібрала в себе рідину. Після цього ввести олію. Вимісити тісто до однорідності. Воно має бути м’яким і трохи липнути до рук. Не варто забивати його борошном, бо з тугого тіста не вийде пишна випічка. Округлити тісто в кулю і покласти у змащену олією миску, щоб воно не прилипало до посуду. Поставити в тепло на 1 год. Після цього обім’яти і знову поставити в тепло на 1 год. Присипати стіл борошном і розділити тісто на 18 частин. Розпластати кожну в плескач, а потім з’єднати всі краї до центру, формуючи кульки. У форму, змащену олією, викласти кульки на певній відстані одна від одної (після вистоювання і випікання вони збільшаться ще рази в 3). Поставити в тепло на 30 хв. Скропити пампушки водою. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку на 30–35 хв. Для заправки змішати пропущений через прес часник і олію. Гарячими щедро змастити булочки часниковою сумішшю.

Діана ШЕПЕЛЬ.