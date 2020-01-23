Рум’яні та пухнасті пампушки з часниковою заправкою виходять ніжними і майже невагомими. А ароматні які! Просто неможливо встояти.
Тісто:
- 600 г борошна
- 15 г свіжих дріжджів
- 370 мл води
- 2 столові ложки олії
- 1,5 столові ложки цукру
- 2 чайні ложки солі
Заправка:
- 5 столових ложок олії
- 2 середні зубчики часнику
У теплій воді розвести дріжджі і цукор, всипати 100 г борошна. Поставити в тепло на 15–20 хв., доки з’явиться пінна шапочка. Всипати сіль, борошно, що залишилося (його може знадобитися трохи менше або більше). Перемішати, щоб більша частина борошна зволожилася і увібрала в себе рідину. Після цього ввести олію. Вимісити тісто до однорідності. Воно має бути м’яким і трохи липнути до рук. Не варто забивати його борошном, бо з тугого тіста не вийде пишна випічка. Округлити тісто в кулю і покласти у змащену олією миску, щоб воно не прилипало до посуду. Поставити в тепло на 1 год. Після цього обім’яти і знову поставити в тепло на 1 год. Присипати стіл борошном і розділити тісто на 18 частин. Розпластати кожну в плескач, а потім з’єднати всі краї до центру, формуючи кульки. У форму, змащену олією, викласти кульки на певній відстані одна від одної (після вистоювання і випікання вони збільшаться ще рази в 3). Поставити в тепло на 30 хв. Скропити пампушки водою. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку на 30–35 хв. Для заправки змішати пропущений через прес часник і олію. Гарячими щедро змастити булочки часниковою сумішшю.
Діана ШЕПЕЛЬ.
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