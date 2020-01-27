На запитання читачів відповідає співробітник Договірного департаменту Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Тетяна Балтян.

— Доброго дня! Як бути, коли сімейний лікар за програмою «Доступні ліки» виписує пацієнту тільки дешеві ліки, які мають побічні дії, а інші відмовляється виписати? А ще в частини пенсіонерів така мала пенсія, що людина просто не може доплатити за ліки. Хотілося б, щоб НСЗУ звернула на це увагу. Медична реформа дуже потрібна, але хотілося б, щоб нам виписували дієві ліки.

Вікторія. м. Київ.

— Існує певний перелік ліків, які може виписувати сімейний лікар, терапевт і педіатр. У цьому переліку є безоплатні ліки і є ліки з доплатою. Якщо лікарський засіб вам не підходить, повідомте про це лікарю, аби він призначив інший.

— А ще в нашій поліклініці минулого місяця хворих після 3 днів перебування на листку непрацездатності виписували на роботу, коли людина ще не одужала, і не оплачували листок непрацездатності, пояснюючи це тим, що немає бланків.

— Так не повинно бути! Якщо в медичному закладі закінчилися бланки листків непрацездатності, то пацієнтам, які їх потребують, натомість тимчасово видають довідку, яку пред’являють на роботі. Потім, коли надійдуть бланки, за тиждень–два за нею видають листок непрацездатності. Тож за такої ситуації слід звертатися до головного лікаря.

— Це пряма лінія? Маю до вас прохання. У нашій поліклініці на Великій Васильківській, 104 немає денного стаціонару, а це так важливо, адже зараз лягти в лікарню для багатьох просто неможливо!

Віра. м. Київ.

— Розумію вас. Та це питання — на розгляд головного лікаря.

— А головний лікар каже, що йому не дають фінансування, — і коло замикається. Скарги зараз писати складно…

— Все-таки це питання не в компетенції НСЗУ.

— Хворію на цироз печінки, гепатит С. Відповідні ліки, а також і по серцево-судинних захворюваннях за програмою «Доступні ліки», отримую. Декларацію з сімейним лікарем підписала. Перебуваю під наглядом інфекціоніста, яка, зокрема, направляє на аналізи, але за УЗД чи біохімію крові маю сплачувати. Хочу спитати, які в мене пільги на лікування і які аналізи для мене платні, а які безкоштовні?

Тамара. м. Харків.

— Вам треба звернутися до свого сімейного лікаря.

Відповідно до наказу МОЗУ №504 від 19.03.2018 р. є певний перелік лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, що здійснюють у межах медичних послуг із надання первинної медичної допомоги.

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою. Загальний аналіз сечі. Глюкоза крові. Загальний холестерин. Вимірювання артеріального тиску. Електрокардіограма. Вимірювання ваги, зросту, окружності талії. Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.

— Моя інфекціоніст іще казала, що в нашому місті на базі 22 інфекційної лікарні діє програма для хворих на гепатит.

— Це не компетенція НСЗУ, це питання МОЗ України.

— Вам телефонує Горобець Ганна Никонівна з Білої Церкви. Я пенсіонерка, маю 72 роки. У мене хворий син, якому скоро буде 50 років. Він переніс інфаркт і 2 інсульти. Лежав у лікарні, робили операції, шунтування. У грудні в нього була повторна комісія, і ІІ групу інвалідності йому змінили на ІІІ групу (довічно). Пенсію отримував спершу 1494 грн., а віднедавна 2000 грн. Декларацію з сімейним лікарем підписав. Але ліків йому не дають. Кажуть, що потрібних йому ліків немає в списку доступних.

— Можливо, там немає певної торгової назви лікарського засобу. Попросіть виписати діючу речовину і перевірте, чи є вона у переліку Доступних ліків (зробити це можна, зателефонувавши на 16 77). Якщо вона є в переліку, в аптеці ви зможете вибрати лікарський засіб з такою діючою речовиною — безоплатний або з доплатою.

— Я пенсіонерка, живу в маленькому містечку на Дніпропетровщині. У нас була виїзна консультація кардіологів з Дніпра. Пішла й собі на прийом, бо постійно турбує тиск і ліки мало допомагають. Отримала від лікаря консультацію, рецепт і вказівку: взяти висновок свого невропатолога. Але невропатолог на це сказала: «Якщо вас такі світила дивилися, що я тепер можу виписати після них? От до них тепер і звертайтеся». Майже те саме почула й від сімейного лікаря. Що порадите, як узгодити призначення? Мені вже під 80, до обласного центру їхати понад 3 години не під силу, а телефону для консультацій лікар з обласного центру не лишав.

Галина.

— Консультації обласних лікарів на місцях організовують на благо пацієнтів. Та, на жаль, часто трапляється, що між міськими й обласними лікарями, чи й лікарнями, немає належної комунікації. Якщо лікарю з обласного центру чи вузького спеціаліста, аби призначити вам новий препарат, потрібна виписка, а на місці відмовляються її надати, зверніться до головного лікаря або, ще краще, до начмеда з медичної частини, — це його робота.

— Це Марія, Київ. Хочу запитати, чи передбачено пенсіонерам і малозабезпеченим громадянам із серцево-судинними захворюваннями надання безкоштовних або за пільговою ціною ліків вітчизняного і зарубіжного виробництва?

— У нас діє програма «Доступні ліки», яка, зокрема, стосується пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Тож якщо ви маєте таке захворювання і уклали декларацію з сімейним лікарем або терапевтом, він повинен виписати вам рецепт на лікарський засіб, який підходить, з певного переліку. А ви в аптеці вже самі виберете або безкоштовні ліки, або з доплатою, врахувавши, який препарат вам більше підходить.

— Живу в селищі, де одна поліклініка. Читала в «Порадниці», що поміняти лікаря просто, а коли попробувала сама, то всі більш-менш досвідчені та ввічливі до пацієнтів лікарі відмовили, кажучи, що вже мають 2 тисячі пацієнтів із деклараціями. Далеко їздити вже здоров’я немає. Інтернетом не користуюся. Як скористатися своїм правом на зміну лікаря?

Ганна. Рівненська обл.

— Ось чому треба поспішати підписати декларацію! Але у вас є шанси змінити лікаря, тому що інші пацієнти так само роблять це, а також переїздять і, на жаль, ідуть із життя. Тож варто періодично цікавитися, чи не з’явилося місць у того лікаря, до якого ви хотіли би потрапити.

— Яким чином має надаватися допомога пацієнту у невідкладному стані, як-от із набряком Квінке: треба телефонувати до сімейного лікаря чи самим викликати медичну допомогу?

Леонід. Полтавська обл.

— При цій алергічній реакції, як і, наприклад, анафілактичному шоку, обов’язково слід викликати швидку допомогу, а також повідомити сімейному лікарю.

— Я Ніна, телефоную з Дніпра. Цими днями довідалася зі ЗМІ, що у нас, окрім фінансування з НСЗУ, міські заклади первинної ланки підтримує ще й місцева влада. Цікаво, на які потреби мають іти при цьому муніципальні кошти і чи поширений такий досвід?

— Кожен медичний заклад може паралельно мати додаткове фінансування, питання якого обговорюються головним лікарем з власником, тобто головою районної чи обласної ради; він і затверджує підготовлений фінансовий річний план. Додатково враховують можливості паралельного фінансування, направляючи ці кошти на оплату комунальних послуг, ремонти, часткову оплату пільгових медикаментів з місцевого бюджету за Постановою №1303 тощо. При цьому багато залежить від підтримки медичної реформи місцевою владою та комунікацій між нею та головним лікарем, і пацієнти мають знати про це. У цілому ж розумна і грамотна влада зазвичай робить усе, щоб населення було задоволене її діями, і медицина при цьому — чи не на першому місці.

— Добрий день! Живу в селі, хочу підписати декларацію з єдиним лікарем, яка мене влаштовує, але та каже, що місць уже нема. Кращих за неї у нас нема. Знаю, у неї є кілька пацієнтів, яким під 100 років, тож дозвольте прямо запитати: якщо когось із них не стане або, може, хтось таки переїде до рідних, чи швидко після цього у лікаря з’явиться «вакантне місце» для пацієнта, який хоче укласти декларацію? І як про це довідатися, не маючи Інтернету?

Любов Степанівна. Харківська обл.

— Така інформація наявна на сайті НСЗУ і практично кожного дня оновлюється щодо кожного лікаря. Та якщо не маєте доступу до Інтернету, аби це самотужки відстежувати, раджу періодично телефонувати на безкоштовну гарячу лінію НСЗУ за номером 1677. Назвавши населений пункт, медичний заклад, прізвище лікаря, запитайте, чи є в нього вільні місця.

— Підкажіть, як визначитися, коли потрібно викликати швидку допомогу?

Лариса. Київська обл.

— Якщо маєте хронічні захворювання, обговоріть це питання з сімейним лікарем. Він має уточнити, за яких клінічних ознак вам можна допомогти собі самотужки, прийнявши певні ліки, а за яких — зателефонувати йому чи негайно викликати швидку допомогу.

— Які послуги можна отримати безкоштовно, підписавши декларацію з сімейним лікарем, і на яку допомогу можуть розраховувати ті, хто досі не уклав декларацію?

Сергій. м. Дніпро.

— Нагадаю: до переліку безоплатних послуг для тих, хто підписав декларацію, окрім консультації лікаря, входить проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, та призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів. Також пацієнт має право на безкоштовне проведення низки лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, що здійснюються у межах медичних послуг з надання первинної медичної допомоги, перелік яких уже наведено вище.

Решта пацієнтів, які не підписали декларацію, наразі зберігають право на отримання невідкладної допомоги. Але вони зможуть так само безкоштовно отримати й іншу потрібну їм допомогу, передбачену для осіб з деклараціями, якщо тут-таки нарешті підпишуть декларацію з обраним ними лікарем.

Тож це ще один стимул для кожного, хто досі не зробив це, нарешті визначитися і вибрати свого сімейного лікаря!

— Хочу спитати вашої поради. Згідно з Законом про психіатрію якщо людина з психічним захворюванням перебуває в пограничному стані й становить загрозу своєму власному життю чи життю оточення, вдаються до примусової госпіталізації. Чи правомірно, коли в таких випадках викликають поліцію, а та, оцінивши ситуацію, викликає швидку і зв’язує людину в разі реальної загрози? В інших випадках госпіталізація з давніх часів була можлива лише за письмової згоди рідних і рішення ЛТЕКу. Чи дотепер за таких обставин треба водночас звертатися в поліцію і викликати швидку, вимагаючи термінової госпіталізації небезпечної особи, яка зокрема може перебувати у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння?

Сергій. м. Київ.

— Поки все так і є, хоч наполягти на такій госпіталізації без дозволу родичів буває непросто.

— У мого 84-річного батька з’явилися видимі ознаки діабету. А саме, він певним чином реагує на певну їжу. Але обстежитися в поліклініці і з’ясувати це напевно не можемо, тому що він дуже слабкий, часто падає і останнім часом майже не піднімається з ліжка. Тож їхати до поліклініки, аби принаймні зробити аналіз крові та кардіограму, бо має ще й проблеми з серцем, нема як. Хотів би знати, чи передбачене для таких літніх важких пацієнтів безкоштовне проходження необхідного обстеження в домашніх умовах? А якщо так, то як його отримати? Ми живемо в райцентрі, декларацію батько уклав, із сімейним лікарем раджуся по телефону, кілька разів вона була в нас удома.

Євген. Черкаська обл.

— Якщо пацієнт не може прийти своїми ногами для обстеження в полікліниці, то це стаціонарний хворий. Можливо, варто погодитися на госпіталізацію в лікарню, аби належно обстежитися? Хоча тест-смужки, як і кардіограф, якщо тільки він переносний, сімейний лікар міг би взяти з собою, навідавши такого пацієнта на дому. Аналіз крові на цукор і ЕКГ на «первинці» — безкоштовні. А ось можливість проходження такого обстеження саме вдома — це питання вашої внутрішньої комунікації з сімейним лікарем. Як варіант, можливо, у неї вийде скористатися машиною «швидкої», щоб приїхати до вас. Зверніться до сімейного лікаря, обговоріть це і домовтеся, як обстежити батька.

— Наш племінник — людина з вадами зору. Хочемо запитати, яким чином мають бути обладнані сучасні центри первинної медико-санітарної допомоги, аби їх послугами могли скористатися й незрячі пацієнти? Хто має забезпечити це на місцях?

Марина. Київська обл.

— Це також одна з вимог договору між закладом та НСЗУ, а саме наявність умов для медичного обслуговування та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства. Це питання повинен контролювати керівник закладу.

— І наостанку — запитання від редакції. Які підсумки-2019 щодо запровадження програми «Доступні ліки» і який відсоток аптек наразі приєднався до неї?

— Станом на 14.01.2020 року виписано 11,19 млн. е-рецептів (електронних рецептів), з них 8 984 551 виписані для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. 7 095 069 е-рецептів виписано для пацієнтів віком понад 65 років. Уже погашено 9,43 млн е-рецептів, що становить 84,27% від виписаних.

Договір про реімбурсацію з НСЗУ станом на 14.01.2020 року уклали 925 аптечних закладів — юридичних осіб, що становить 7430 місць провадження діяльності (аптек і аптечних пунктів).

На прямій лінії чергувала Ольга ГОЙДЕНКО.