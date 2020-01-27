Придатність до висівання у різних культур різна:
1 рік зберігає схожість насіння квітів: аквілегії, дельфінію;
1—2 роки — овочів: вівсяного кореня, пастернаку, селери, скорцонери; квітів: вербени, нігелли, петунії, гайлардії, примули;
2—3 роки — овочів: крес-салату, кропу, моркви, петрушки, ревеню, цибулі (ріпчастої, порею та батун), щавлю; квітів: айстри, бегонії вічноквітучої, бальзаміну, волошки, гвоздики Шабо, жоржин, левкоїв, немезії, скабіози, цинії, ешольції, віоли, дзвоників, королиці (ромену), піретруму, рудбекії;
2—4 роки — хризантеми;
2—5 років — духмяного горошку;
3—4 роки — овочів: гірчиці, квасолі, салату; квітів: агератуму, антиринуму, календули, портулаку, резеди, сальвії, тагетесу, декоративної квасолі, мальви, незабудок, гіпсофіли, ліхнісу, люпину багаторічного;
3—5 років — целозії, гвоздики турецької, маргариток;
4—5 років — овочів: артишоку, баклажанів, капусти (білоголової, червоноголової, броколі, брюссельської, кольрабі, пекінської, савойської, цвітної), кукурудзи, перцю, спаржі, шпинату; квітів: настурції, кореопсису;
4—6 років — овочів: дайкону, мангольда, патисонів, редису, редьки, томатів; квітів: люпину однорічного;
5—6 років — овочів: бобів, гороху овочевого; квітів: амаранту;
6—8 років — гарбузів, дині, кабачків, кавунів, огірків;
6—10 років — буряків.
Строк залежить від умов зберігання насіння, зокрема вологості й температури.
Зоя БЕРЕСТ, кандидат біологічних наук.
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