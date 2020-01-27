Людина може й не знати про наявність якихось проблем із зором, адже він погіршується поступово, і можна звикнути до симптомів, що якраз і вказують на негаразди з очима. Серед них такі.
Через нечіткість або навіть втрату периферичного (бічного) зору людина стає незграбною: може наштовхуватися на інших, не помічати предмети, автомобілі тощо. Втрата бічного зору — одна з основних ознак такого захворювання, як глаукома (прогресуюча дегенерація зорового нерва).
- Упродовж дня, особливо під вечір, погіршується чіткість зору. До речі, це може свідчити про розвиток або вже й наявність діабетичної міопатії, за якої відбувається руйнування дрібних кровоносних судин очного яблука, що негативно позначається на гостроті зору.
- Також можуть виникати світлові спалахи, мерехтіння «мушок», з’являтися так звана «сліпа пляма» — порожня ділянка в полі зору. Вона особливо характерна для вікової макулярної (від лат. macula lutea retinae — жовта пляма сітківки) дегенерації в осіб за 50 років.
- Серед інших симптомів, які мають насторожувати, — періодична ілюзія, коли прямі лінії здаються хвилястими, або поява коричневого забарвлення у сприйманні навколишнього середовища, що супроводжує розвиток катаракти (помутніння кришталика ока).
- Через нетипове напруження очей, аби роздивитися об’єкти, може дошкуляти головний біль. Почервоніння повік, поверхні очного яблука також свідчать про певні патологічні процеси.
А втім, навіть і без будь-якої підозрілої симптоматики кожна людина з метою профілактики має відвідувати бодай двічі на рік лікаря-окуліста (офтальмолога).
Ольга ЄФРЕМОВА, лікар-офтальмолог.
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