Людина може й не знати про наявність якихось проблем із зором, адже він погіршується поступово, і можна звикнути до симптомів, що якраз і вказують на негаразди з очима. Серед них такі.

Через нечіткість або навіть втрату периферичного (бічного) зору людина стає незграбною: може наштовхуватися на інших, не помічати предмети, автомобілі тощо. Втрата бічного зору — одна з основних ознак такого захворювання, як глаукома (прогресуюча дегенерація зорового нерва).

Упродовж дня, особливо під вечір, погіршується чіткість зору. До речі, це може свідчити про розвиток або вже й наявність діабетичної міопатії, за якої відбувається руйнування дрібних кровоносних судин очного яблука, що негативно позначається на гостроті зору. Також можуть виникати світлові спалахи, мерехтіння «мушок», з’являтися так звана «сліпа пляма» — порожня ділянка в полі зору. Вона особливо характерна для вікової макулярної (від лат. macula lutea retinae — жовта пляма сітківки) дегенерації в осіб за 50 років. Серед інших симптомів, які мають насторожувати, — періодична ілюзія, коли прямі лінії здаються хвилястими, або поява коричневого забарвлення у сприйманні навколишнього середовища, що супроводжує розвиток катаракти (помутніння кришталика ока). Через нетипове напруження очей, аби роздивитися об’єкти, може дошкуляти головний біль. Почервоніння повік, поверхні очного яблука також свідчать про певні патологічні процеси.

А втім, навіть і без будь-якої підозрілої симптоматики кожна людина з метою профілактики має відвідувати бодай двічі на рік лікаря-окуліста (офтальмолога).

Ольга ЄФРЕМОВА, лікар-офтальмолог.