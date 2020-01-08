400 г курячої печінки

середня варена морква

4 круто зварених яйця

120 г вершкового масла

середній зубчик часнику

сіль

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Печінку відварити до готовності (від моменту закипання — 30 хв.). Дати охолонути. Перекрутити двічі на м’ясорубці разом печінку, 40 г масла, 4 білки і моркву. Покласти 0,5 чайної ложки солі, перець і пропущений через прес часник, перемішати. Масло, що залишилося, розм’якшити, додати жовтки і трохи менше половини чайної ложки солі — все розтерти на м’яку масу. На плівку (фольгу) викласти печінковий паштет у прямокутник завтовшки 1 см. Зверху розмазати жовткове масло. Допомагаючи собі плівкою (фольгою), згорнути рулет. Покачати рулет по столу в плівці (фользі), щоб розрівняти. Покласти в холодильник на 2 год. Коли застигне, його легко буде нарізати акуратними скибочками.

Діана ШЕПЕЛЬ.