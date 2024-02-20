Головний секрет таких рогаликів — використання смальцю. Саме цей інгредієнт робить їх такими розсипчастими. У них чудово поєднується кисла начинка з ніжним і розсипчастим тістом, яке в розломі трохи нагадує листкове. І це все щедро посипано цукровою пудрою.

350–400 г борошна

200 г смальцю

180 г сметани

дрібка ванілі

300 г густого повидла

200 г цукрової пудри

У миску викласти смалець кімнатної температури та додати сметани. Всипати ваніль. Усе перемішати до однорідності. Сметану можна взяти будь-якої жирності або замінити на кефір. У цю суміш просіяти борошно у 2–3 підходи. Вимісити тісто спочатку ложкою, а потім руками. Воно має вийти м’яким і пластичним. Замотати в харчову плівку та покласти в холодильник мінімум на 2 год., а краще на ніч.

Охолоджене тісто розрізати на 3 рівні частини. Кожну розкачати на тонке коло близько 2–3 мм завтовшки, трохи посипаючи борошном. Розрізати кожне коло на 12 приблизно однакових трикутників. На кожен з краю викласти густе повидло й акуратно згорнути в рогалик. Замість варення чи повидла можна використовувати й іншу начинку, наприклад, макову чи варене згущене молоко, горіхи з родзинками.

Підготовлені рогалики перекласти на деко, застелене пергаментним папером. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати близько 30 хв. Частину гарячих рогаликів перекласти в миску та щедро присипати цукровою пудрою. Потім викласти наступну партію і теж присипати пудрою. Обвалені в цукровій пудрі рогалики викласти на дошку й дати охолонути.