Цьогоріч планую висадити кілька кущиків лохини. У мене звичайний чорнозем, а лохині, кажуть, треба кислий ґрунт. Підкажіть, як його приготувати.

Леонід ЛОБОЙКО. Черкаська обл.

Інтерес до вирощування лохини цілком зрозумілий. Адже з одного куща можна отримати до кількох кілограмів смачних і дуже корисних ягід. Виростити лохину неважко, але їй потрібно обов’язково забезпечити певні умови.

Найголовніша — легкий кислий ґрунт (pH — 3,5–4,5). Тож найкраще висадити її у верховий кислий торф. І не потрібно нічого мудрувати. Також можна приготувати суміш із кислого торфу та дрібної соснової кори (7:1). Або таку: верховий кислий торф — 5 частин, хвойна підстилка, кора й тирса — 2 частини, пісок — 1 частина.

Ями копають завглибшки 40 см та завширшки 60 см. На дно укладають шар дренажу, наприклад, великі шматки соснової кори шаром 7–10 см. Після посадки мульчують торфом, хвойним опадом чи сосновою корою.

Важливо! Надалі насадження лохини потрібно періодично підкислювати. Лимонна кислота: 10 г на 10 л води. Щавлева кислота: ч.л. на 3 л води. Столовий оцет: 100 мл 9-відсоткового оцту на 10 л води. Акумуляторний електроліт (новий, невикористаний): 50 мл на 10 л води.

Але з власного досвіду раджу використовувати колоїдну сірку: підсипаю її рано навесні та в середині літа з розрахунку 40 г на кв.м. Закладаю на глибину 10 см і рясно поливаю. При посадці кущів вносять 40 г сірки на 10 л субстрату.

Іван СИМАКОВ, садівник.