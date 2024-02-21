Про це користувачам соцмереж час від часу нагадують різні відомства. У Мінреінтеграції підготували декілька порад щодо того, як захиститися від кіберзлочинців.
- Увімкніть двоетапну перевірку. Це додатково захистить ваш обліковий запис електронною поштою та PIN-кодом.
- Налаштуйте параметри конфіденційності. Визначте, хто зможе бачити ваше фото, телефон, e-mail і додавати вас до груп.
- Використовуйте PIN-код для важливих чатів. При включенні цієї функції чат не буде показуватися в загальному списку.
- Не зберігайте важливі повідомлення у месенджері. Встановіть таймер, який автоматично знищує листування через обраний проміжок часу.
- Не вказуйте свої персональні дані в обліковому записі месенджера.
- Зважено відкривайте повідомлення, які надходять від незнайомих вам користувачів або організацій. Особливо, якщо повідомлення рекламного характеру. У разі потреби блокуйте такі контакти.
- Перевіряйте в налаштуваннях месенджера активність пристроїв, з яких є доступ до облікового запису. Будь-які підозрілі сесії обов’язково закривайте.
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