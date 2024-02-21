Про це користувачам соцмереж час від часу нагадують різні відомства. У Мінреінтеграції підготували декілька порад щодо того, як захиститися від кіберзлочинців.

Увімкніть двоетапну перевірку. Це додатково захистить ваш обліковий запис електронною поштою та PIN-кодом. Налаштуйте параметри конфіденційності. Визначте, хто зможе бачити ваше фото, телефон, e-mail і додавати вас до груп. Використовуйте PIN-код для важливих чатів. При включенні цієї функції чат не буде показуватися в загальному списку. Не зберігайте важливі повідомлення у месенджері. Встановіть таймер, який автоматично знищує листування через обраний проміжок часу. Не вказуйте свої персональні дані в обліковому записі месенджера. Зважено відкривайте повідомлення, які надходять від незнайомих вам користувачів або організацій. Особливо, якщо повідомлення рекламного характеру. У разі потреби блокуйте такі контакти. Перевіряйте в налаштуваннях месенджера активність пристроїв, з яких є доступ до облікового запису. Будь-які підозрілі сесії обов’язково закривайте.