Для цього військовослужбовцю потрібно подати рапорт своєму командиру, котрий також може самостійно ухвалити відповідне рішення і відправити військовослужбовця на ВЛК, роз’яснюють у Міноборони. Після цього начальник медичної служби частини реєструє військовослужбовця в електронній черзі та формує направлення. Там чітко вказується місце та час проходження ВЛК.

Пройти ВЛК у поліклініках військових госпіталів, що працюють із понеділка по суботу з 8 до 17 год., можна у Вінниці, Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові.

Військовослужбовець із сформованим пакетом документів для проходження ВЛК прибуває у військовий госпіталь. У пакеті мають бути:

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

посвідчення УБД (за наявності);

направлення на медичний огляд ВЛК;

медична книжка;

оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про обставини травми від військової частини (у разі отримання травми, каліцтва внаслідок бойових дій) та/або засвідчена копія акта про нещасний випадок (гостре професійне захворювання (отруєння), поранення, контузії, травми, каліцтва, окрім тих випадків, що настали внаслідок уражень або дій з боку противника);

витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців — учасників бойових дій (можуть бути у вигляді ксерокопій, однак засвідчені відповідними посадовими особами та печаткою в/ч).

Довідково. Оригінали або копії направлення на медичний огляд ВЛК та інші документи, необхідні для прийняття постанов ВЛК, надсилає або надає військова частина (заклад, установа) до закладу охорони здоров’я (установи) в електронній або паперовій формі в установленому законодавством порядку.

Прибувши в поліклініку військового госпіталю, військовослужбовець приходить у кабінет ВЛК. Звідти його скеровують до терапевта та надають картку обстеження та медичного огляду. Терапевт проводить огляд і скеровує до спеціалізованих лікарів і на аналізи. Він же формує подальший порядок проходження лікарів за електронною чергою.

Після проходження всіх необхідних обстежень і аналізів Комісія ухвалює або постанову про придатність, обмежену придатність до військової служби, потребу у відпустці, або постанову про непридатність до військової служби.

У першому випадку постанова ВЛК оформлюється довідкою ВЛК, яку видають на руки військовослужбовцю або надсилають до військової частини. Після цього військовослужбовця скеровують у його військову частину або за місцем проведення відпустки.

У другому випадку в подальшому військовослужбовця звільняють з військової служби за станом здоров’я та скеровують до ТЦК та СП.

У разі, якщо військова частина та інші уповноважені особи незаконно, на думку військовослужбовця, відмовляють у направленні на ВЛК, потрібно: