Для цього військовослужбовцю потрібно подати рапорт своєму командиру, котрий також може самостійно ухвалити відповідне рішення і відправити військовослужбовця на ВЛК, роз’яснюють у Міноборони. Після цього начальник медичної служби частини реєструє військовослужбовця в електронній черзі та формує направлення. Там чітко вказується місце та час проходження ВЛК.
Пройти ВЛК у поліклініках військових госпіталів, що працюють із понеділка по суботу з 8 до 17 год., можна у Вінниці, Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові.
Військовослужбовець із сформованим пакетом документів для проходження ВЛК прибуває у військовий госпіталь. У пакеті мають бути:
- посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
- посвідчення УБД (за наявності);
- направлення на медичний огляд ВЛК;
- медична книжка;
- оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про обставини травми від військової частини (у разі отримання травми, каліцтва внаслідок бойових дій) та/або засвідчена копія акта про нещасний випадок (гостре професійне захворювання (отруєння), поранення, контузії, травми, каліцтва, окрім тих випадків, що настали внаслідок уражень або дій з боку противника);
- витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців — учасників бойових дій (можуть бути у вигляді ксерокопій, однак засвідчені відповідними посадовими особами та печаткою в/ч).
Довідково. Оригінали або копії направлення на медичний огляд ВЛК та інші документи, необхідні для прийняття постанов ВЛК, надсилає або надає військова частина (заклад, установа) до закладу охорони здоров’я (установи) в електронній або паперовій формі в установленому законодавством порядку.
Прибувши в поліклініку військового госпіталю, військовослужбовець приходить у кабінет ВЛК. Звідти його скеровують до терапевта та надають картку обстеження та медичного огляду. Терапевт проводить огляд і скеровує до спеціалізованих лікарів і на аналізи. Він же формує подальший порядок проходження лікарів за електронною чергою.
Після проходження всіх необхідних обстежень і аналізів Комісія ухвалює або постанову про придатність, обмежену придатність до військової служби, потребу у відпустці, або постанову про непридатність до військової служби.
У першому випадку постанова ВЛК оформлюється довідкою ВЛК, яку видають на руки військовослужбовцю або надсилають до військової частини. Після цього військовослужбовця скеровують у його військову частину або за місцем проведення відпустки.
У другому випадку в подальшому військовослужбовця звільняють з військової служби за станом здоров’я та скеровують до ТЦК та СП.
У разі, якщо військова частина та інші уповноважені особи незаконно, на думку військовослужбовця, відмовляють у направленні на ВЛК, потрібно:
- звернутися до старшого начальника;
- якщо це не допомагає — зателефонувати на гарячу лінію Командування Медичних Сил ЗСУ (044 522-83-58) та/або Міноборони України (1512) і пояснити свою проблему;
- якщо це не спрацювало, тоді потрібно подати заяву до суду з вимогою зобов’язати командира військової частини надати направлення на ВЛК.
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