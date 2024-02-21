Один із варіантів сирників, який часто готую для родини, — із зеленою цибулею та кропом. За смаком нагадують маленькі хачапурі.
- 600 г кисломолочного сиру
- 2 невеликі яйця
- 40 г вершкового масла
- зелена цибуля
- гілочки кропу
- 20 г борошна
- 0,5 чайної ложки солі
- олія
- борошно (для обкачування)
Сир за необхідності розім’яти товкачиком або пропустити через м’ясорубку, якщо він крупнозернистий. Ввести яйця, перемішати. Додати м’яке вершкове масло, борошно, сіль, перемішати. Якщо у вас вологий сир, то всипте більше борошна, орієнтуйтесь на консистенцію. Мені достатньо 20 г борошна. Викласти посічену зелень (беріть тільки гілочки кропу, без стебел, вони жорсткі), перемішати. Можна смажити одразу, але я замішую тісто на ніч, а готую до сніданку. Сформувати сирники, обкачати в борошні. Смажити на середньому вогні з одного боку близько 4 хв., потім перевернути, смажити на слабкому вогні до рум’яності.
Сирники із зеленню смачні як теплі, так і холодні, нам вони подобаються у будь-якому вигляді. І подавати обов’язково раджу з жирною сметаною.
Порада: бажано, щоб сир не був кислим: якщо до солодких сирників можна додати цукор, то для несолодких цей варіант не підходить. Тому вибір сиру має велике значення. Я завжди використовую сухий сир, жирністю 9%.
Марина КОСТЮК. м. Львів.
Залишити відповідь