Один із варіантів сирників, який часто готую для родини, — із зеленою цибулею та кропом. За смаком нагадують маленькі хачапурі.

600 г кисломолочного сиру

2 невеликі яйця

40 г вершкового масла

зелена цибуля

гілочки кропу

20 г борошна

0,5 чайної ложки солі

олія

борошно (для обкачування)

Сир за необхідності розім’яти товкачиком або пропустити через м’ясорубку, якщо він крупнозернистий. Ввести яйця, перемішати. Додати м’яке вершкове масло, борошно, сіль, перемішати. Якщо у вас вологий сир, то всипте більше борошна, орієнтуйтесь на консистенцію. Мені достатньо 20 г борошна. Викласти посічену зелень (беріть тільки гілочки кропу, без стебел, вони жорсткі), перемішати. Можна смажити одразу, але я замішую тісто на ніч, а готую до сніданку. Сформувати сирники, обкачати в борошні. Смажити на середньому вогні з одного боку близько 4 хв., потім перевернути, смажити на слабкому вогні до рум’яності.

Сирники із зеленню смачні як теплі, так і холодні, нам вони подобаються у будь-якому вигляді. І подавати обов’язково раджу з жирною сметаною.

Порада: бажано, щоб сир не був кислим: якщо до солодких сирників можна додати цукор, то для несолодких цей варіант не підходить. Тому вибір сиру має велике значення. Я завжди використовую сухий сир, жирністю 9%.

Марина КОСТЮК. м. Львів.