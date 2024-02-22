Така норма передбачена ст.26 закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» і містить виключний перелік обставин:

військовослужбовець має постійно доглядати за хворою дружиною, власними батьками чи батьками дружини, дитиною за результатами медичного висновку МСЕК чи ЛЛК;

наявність на утриманні трьох неповнолітніх дітей;

самостійне виховання неповнолітньої дитини;

військовослужбовець виховує 3 чи більше неповнолітніх дітей;

жінка-військовослужбовиця є вагітною;

жінка-військовослужбовиця перебуває у відпустці для догляду за дитиною, доки вона досягне 3-річного віку;

військовослужбовець виховує дитину, що хворіє на онкологічні хвороби, церебральний параліч, хвороби нирок 4 ступеня, тяжкі перинатальні ураження нервової системи, важкі психічні розлади, цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний);

військовослужбовець має дружину або своїх чи батьків дружини з інвалідністю І чи ІІ групи й було визнано необхідність здійснення опіки над людиною з інвалідністю;

військовослужбовець має постійно доглядати за людиною з інвалідністю І чи ІІ групи за висновком МСЕК чи ЛКК (якщо більше немає кому за нею доглядати).

Залежно від обставин, відповідно відрізняється й перелік документів. Наприклад, у разі догляду за батьками з інвалідністю І або ІІ групи потрібні:

копія довідки МСЕК про призначення групи інвалідності;

посвідчення особи з інвалідністю відповідної групи (номер, серія, ким і коли виданий);

копія документа, що посвідчує особу (паспорт чи інший документ);

копія документа, що підтверджує родинні зв’язки між батьками та військовослужбовцем (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, паспорт військовослужбовця, його дружини чи батьків, військовий квиток).

Такі копії мають бути нотаріально посвідчені.

Звільнитись можливо за наявності хоча б однієї з вищенаведених підстав.