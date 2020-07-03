ТІСТО:
* 0,5 кг борошна
* 200 г вершкового масла
* 0,5 чайної ложки соди
* чайна ложка яблучного оцту
* 200 мл сметани
* 100 г цукру для посипки
Масло нарізаю шматочками у миску, топлю на маленькому вогні. Даю охолонути. Додаю сметану, гашену соду. Борошно підсипаю порціями. Тісто розкачую у коло, ділю на 8 трикутників. На широкий бік викладаю начинку з трояндового варення.
Згортаю у трубочки. Обкачую зверху у тарілочці з цукром. Викладаю на пергамент. Випікаю 20–25 хв. при 180 градусах.
ДО РЕЧІ
Наші бабусі робили трояндове варення, просто перетираючи пелюстки з цукром. Воно виходило темно-рожеве, туге і ароматне. Додавали для ароматизації випічки, кремів, просочування бісквіта. Наприклад, різдвяний трудель не обходиться без трояндових пелюсток.
А ще готують варення з півонієвих пелюсток. Його додають в чай, що заспокоює нерви. Рецепт такий само, як і з троянди. Кажуть, що півонієві ще й засушити варто.
Людмила Опанасенко.
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