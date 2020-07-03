ТІСТО:

* 0,5 кг борошна

* 200 г вершкового масла

* 0,5 чайної ложки соди

* чайна ложка яблучного оцту

* 200 мл сметани

* 100 г цукру для посипки

Масло нарізаю шматочками у миску, топлю на маленькому вогні. Даю охолонути. Додаю сметану, гашену соду. Борошно підсипаю порціями. Тісто розкачую у коло, ділю на 8 трикутників. На широкий бік викладаю начинку з трояндового варення.

Згортаю у трубочки. Обкачую зверху у тарілочці з цукром. Викладаю на пергамент. Випікаю 20–25 хв. при 180 градусах.

ДО РЕЧІ



Наші бабусі робили трояндове варення, просто перетираючи пелюстки з цукром. Воно виходило темно-рожеве, туге і ароматне. Додавали для ароматизації випічки, кремів, просочування бісквіта. Наприклад, різдвяний трудель не обходиться без трояндових пелюсток.

А ще готують варення з півонієвих пелюсток. Його додають в чай, що заспокоює нерви. Рецепт такий само, як і з троянди. Кажуть, що півонієві ще й засушити варто.

Людмила Опанасенко.