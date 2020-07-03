Зола містить велику кількість мікро- та макроелементів, особливо багато – фосфору та калію. Нею підживлюють садовину та городину, знижують кислотність ґрунту (завдяки вмісту кальцію розкислює ґрунт) та ефективно борються зі шкідниками й хворобами.

Золу можна вносити під час перекопування ґрунту (100–200 г на кв.м), під час посадки городини (по 8–10 г у лунку), дерев (1–2 кг у посадкову яму), в період вегетації рослин (0,5–1 склянка під кожен кущ). Перед посівом у ґрунт насіння корисно замочити на 12–24 год. у розчині золи – 20 г на літр води.

Для приготування поживного настою 2 склянки золи розводять у 10 л води та перемішують. Під овочеві, суницю, малину, квіти можна внести по 100–150 г порошку золи на кв.м. Усі підживлення здійснюють після поливу.

Для томатів можна зробити таку поживу: 2 л просіяної золи заливають 5 л окропу. Коли охолоне, доводять об’єм до 10 л. Додають 10 г борної кислоти, 10 мл йоду та настоюють протягом доби. 1 л такого розчину розбавляють у 10 л води та поливають по 1 л на кущ.

Норми внесення золи можуть коливатись залежно від кислотності та складу ґрунту, а також потреб рослин. Водночас не всі рослини на неї добре реагують, деяким до вподоби кислий ґрунт. Це, зокрема, хвойні, а також деякі кущі – рододендрон, магонія тощо.

Золою можна збагачувати компостну купу. Сюди ж можна виливати осад із зольного настою. Для нейтралізації кислого ґрунту вносять по 300–800 г золи на кв.м, залежно від його кислотності.

Зола допоможе і в боротьбі зі шкідниками. Проти попелиці, гусені, сірої гнилі, борошнистої роси та деяких інших шкідників і хвороб готують такий настій: 300 г золи заливають 10 л холодної води та залишають на тиждень, періодично помішуючи. Проціджують і обприскують рослини, в суху погоду.

Можна приготувати такий відвар: 300 г просіяної золи на 5 л гарячої води, кип’ятити 30 хв., процідити, долити до 10 л води, додати 40 г мила.

Проти хрестоцвітих блішок і личинок колорадського жука рослини обробляють сухою золою. Роблять це по росі, щоб зола добре трималась на листі, або ж спочатку обприскують рослини. Для обробок городини проти хрестоцвітої блішки можна в однакових пропорціях змішати золу з тютюновим пилом: по склянці на кв.м.

Перед посадкою картоплі золою обробляють бульби, щоб відлякати дротяника та підвищити врожай (1 кг золи на 30 кг бульб). Також корисно класти по жмені золи у лунки при посадці картоплі. Згадайте про це, коли наступного року садитимете бульби.

Проти слимаків ґрунт навколо рослин посипають попелом. Луги, що містяться в золі, подразнюють шкіру слимаків і одразу відбивають у них охоту ласувати городиною. Такі обпудрювання корисно робити на моркві проти морквяної мухи, на цибулі – проти цибулевої. Посипати попелом корисно також ґрунт під кущами аґрусу та смородини. Їх і садову суницю вранці, доки не висохла роса, обпудрюють проти попелиці та галиці. Однак після дощу обпудрювання потрібно повторювати.

Зольно-мильним розчином (1 кг золи та 40–50 г натертого господарського мила на 10 л води) корисно обробляти плодові дерева та кущі від листогризучих гусеней і хвороб. Періодичність обробок – 10–12 днів.

Тримають золу в сухому приміщенні в добре закритій тарі. Так збереже свої поживні властивості максимально довго. При намоканні втрачає калій. Чи можна використовувати золу волоського горіха? Так. Вона не пригнічує рослини, як горіх, а навпаки, сприяє їх росту. Тож користуйтесь без остраху. Варто пам’ятати, що зола не містить азоту, тому його вводять окремо.

На замітку. Одна чайна ложка вміщує 2 г золи, столова – 6 , сірникова коробка – 10, склянка – 100, півлітрова банка – 250 г.