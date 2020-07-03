Перевага цієї крупи в тому, що вона корисна не лише для шлунка, а й шкіри. Для догляду за шкірою використовують гречане борошно. Його можна купити в магазині або виготовити самостійно.

Для цього крупу треба перебрати, промити і просушити. Потім перемолоти в кавомолці, блендері або, на крайній випадок, м’ясорубці. Після цього борошно потрібно просіяти через марлю або сито. Отримана пудра підійде для приготування омолоджувальної маски. Додайте до 2 ст.л. гречаного борошна 2 ст.л. олії: соняшникової або оливкової. Розмішайте, щоб не було грудочок.

Розподіліть суміш по обличчю і шиї. Через 20 хв. змийте теплою водою. Кремом змащувати після цього не потрібно, оскільки маска і так містить жир і добре живить шкіру.

Маска підходить для будь-якого типу шкіри — і жирної, і сухої. Робити потрібно двічі на тиждень.

Діана ШЕПЕЛЬ.