Найчастіше для цього використовують штори. Однак важливо, щоб влітку вони були тільки світлого кольору.

Також у продажу є широкий асортимент жалюзі, які дозволяють регулювати кількість світла, що дуже зручно. До недоліків можна віднести те, що на жалюзі осідає пил і їх доводиться часто мити, а якщо металеві, то ще й нагріваються на сонці. Крім того, не всім вони подобаються, бо не надто естетичні. Дуже зручними є полотняні ролети. За потреби їх можна сховати в коробі, розташованому над вікном.

Традиційним захистом від сонця є ставні, хоча зараз рідко де їх побачиш. Якщо маєте непотрібний залишок шпалер, можна прикріпити їх скотчем чи канцелярськими кнопками до верхнього горизонтального краю рами. Можна скласти відрізок шпалер горизонтальними складками – плісе. Таким чином вийдуть оригінальні жалюзі. Дуже добре зарадить звичайна фольга. Вона не лише не пропускає проміння, а й виконує роль своєрідного термоса.

У продажу також є світловідбиваюча фольгована плівка, яка клеїться на скло. Вона дуже недорога і зручна у використанні. Однак нерідко після неї скло доводиться ретельно відмивати.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнер.