Хочете, щоб у вас на кухні висіла красива і акуратна в’язанка часнику? Ви можете зробити його самі! Саме зробити, а не виростити. Адже для виготовлення не потрібен справжній часник, бо робитимете його з вати. Таке оформлення має дуже натуральний вигляд і додасть затишку і тепла кухні, до того ж — не зіпсується.

ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ:

* Вата або синтепон

* білий прозорий тонкий кульок з целофану

* міцні тонкі нитки білого кольору

* клей ПВА

* мотузка або інша товста натуральна нитка

Синтепон або вату розділіть на кілька шматочків (за кількістю головок) розміром з натуральний часник. Причому шматочки не обов’язково повинні бути однакового розміру: від великих головок до маленьких, щоб виглядала зв’язка часнику більш натурально. Можна використовувати будь-який білий наповнювач, який у вас є: з синтепоном зв’язка вийде легшою за вагою, з ватою — трохи важчою. Пакет розріжте на частини (так, щоб не було швів, інакше посередині вийде негарна смужка) розміром приблизно 12х12 см (зайве потім відріжете). Вкладіть шматочок наповнювача в целофан. Щільно оберніть пакетом, сформувавши мішечок. Стежте, щоб вся вата або синтепон опинилися в целофані, і не було некрасивих складочок. Хвостик щільно обмотайте білою ниткою. Для формування зубчиків перев’яжіть кульку білою ниткою навпіл два рази. Потім ще раз навпіл, щоб вийшли чотири четвертинки. Потім перетягніть навскіс, щоб кожну четвертинку розділити на дві частини. Зав’яжіть зверху нитку, обріжте, залишивши довгий кінчик, за допомогою якого потім будете кріпити часничини. В результаті вийде головка з вісьмома зубчиками. Зайвий кінчик целофану обріжте. Аналогічно зробіть інші головки. Щоб зробити корінці, потрібно дуже дрібно нарізати ножицями мотузку або будь-яку іншу пряжу відповідного коричневого кольору. Нанесіть на нижню частину часнику клей (кружечок діаметром приблизно 0,5 см). Присипте нарізаною пряжею і притисніть, все зайве здуйте. Також для корінців можна використовувати крупу: дрібну гречку, пшеницю. Або подрібнені сухі трави. Залиште головки повністю висохнути. Щоб зробити плетінку, ви можете заздалегідь підготувати косу, наприклад, з лика, сухих батогів часнику, кукурудзяного листя або сухої трави, або сплести вінок, на який потім прикріпите часник. Можливо, ви знайдете йому місце на декоративній картині. Ми вирішили насадити всі головки на одну довгу і міцну нитку-мотузку. Для цього сплетіть дві довгі коси з трьох пасом (у кожному пасмі по три нитки). Зшийте обидві коси по довгій стороні. Потім складіть навпіл і знову зшийте косички, залишивши зверху петлю для підвішування. Кінець зав’яжіть на вузол. Це потрібно для того, щоб основа-коса вийшла не товстою, а плоскою і широкою, так зручно розміщувати головки. Можна зробити прикрасу не у вигляді плетінки, а як віночок, але для цього потрібно вставити дріт, щоб тримав форму. Приміряйте головки часнику до основи в такому порядку, в якому вони будуть прикріплені. За допомогою залишеної довгою білої нитки міцно пришийте кожну головку, щоб щільно прилягали до основи. За бажанням верх плетінки прикрасьте яскравою тасьмою.

До речі, звичай розвішувати зв’язки часнику в оселі пішов ще з давніх часів. Часник вважали могутнім оберегом. Йому приписували здатність відганяти хвороби і біди. Звичайно, таку силу має тільки натуральний часник, що містить фітонциди.

Майструвала Діана ШЕПЕЛЬ.