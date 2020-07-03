Жовчні трав’яні збори очищують печінку від токсинів, стимулюючи виділення жовчі.

ПРИМІТКА. Але пити їх можна, якщо в жовчному міхурі та жовчних протоках немає каменів.

Змішати 10 г квіток календули, 10 г болотного сухо цвіту, 20 г споришу, 40 г кропиви, 30 г кукурудзяних рилець, 10 г м’яти перцевої і 20 г хмелю. 1 ст.л. суміші залити 0,5 л окропу і настоювати приблизно півгодини.

Готовий настій процідити й випити за день у 3 прийоми за півгодини до їжі. Пити курсами протягом 2

місяців двічі на рік.