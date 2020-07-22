Лляне вбрання легше випрасувати, не давши просохнути остаточно. Але, наприклад, ви наділи випрасувану сукню, потім присіли, встали і побачили, що вона сильно пом’ялося, з’явилися різкі заломи. Що робити? Ідіть до крана з водою і добре змочіть руки. Долонями «пропрасуйте» матеріал просто на собі — різкими рухами, так, немов хочете скинути бруд з одягу. Звичайно, ідеально, як після праски, не буде, але повернути льону властиву легку м’ятість вийде. До того ж це можна робити в будь-якому місці, куди вас закинуть справи і де є джерело з водою. Не треба боятися, що одяг довго буде вологим — все сохне на очах!