Ох і дошкуляє осот на городі! Однак просто висапувати його, як інші бур’яни, справа марна.

А все тому, що має дуже добре розвинені довгі крихкі корені. Навіть незначні їх часточки, до 3 см у довжину, залишені в землі, утворять нову рослину. Викопувати осот потрібно дуже глибоко. Перекопувати засмічені ним, як і пирієм, ділянки рекомендовано вилами, з обов’язковим вибиранням коренів. Із весни осот можна починати регулярно косити — це ослабить корені.

До речі, зелена маса осоту корисна для нашого здоров’я. Так, у китайській медицині корені рекомендують використовувати як кровоспинний засіб та при лікуванні нефриту, траву — як тонізуючий, загальнозміцнювальний, вітамінний.

А ось вам і рецептик:

Відвар осоту: 1 ст. л. осоту закип’ятити у 200 мл води. варити 3 хв. на маленькому вогні.

Випити у 3 прийоми протягом дня.

Вживати при хворобах легень, печінки та як тонізуючий засіб.