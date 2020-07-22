НЕОДМІННО СУШІТЬ ЧОРНИЦЮ!

Узвар із засушених ягід чорниці (ст.л. ягід на 0,5 л води) запобігає втраті зору, покращує травлення. Такі народні ліки особливо корисні для старших людей.

ВІД УКУСІВ МУРАХ

Зелене листя клена перетерти у долонях, щоб проступив сік. Отриману «кашку» прикласти до уражених мурахами місць. Принаймні, така процедура трохи втамує біль, позбавить неприємного відчуття пекучості. Але на мурах не ображайтеся! Корисні комахи!

У ПОМІДОРАХ — ГЕМОГЛОБІН

Жінкам, які відчувають слабкість через гінекологічні порушення, корисно їсти свіжі, щойно з грядки помідори. Денна норма – 200-250 г. Головне, щоб овочі не були «нашпиговані» нітратами! Скористайтеся сезоном! У помідорах — вдосталь гемоглобіну.

ЗНЕВОДНЕННЯ ОРГАНІЗМУ

Після важких тривалих недуг, перенесених складних операцій може настати так зване зневоднення організму, коли людина постійно відчуває спрагу. Звісно, доводиться пити багато рідини. Крім того, спробуйте і такий засіб: щодня споживайте по 400 г свіжих зелених огірочків. На жаль, і це «лікування» належить до сезонних.

Підготував Тарас ЛЕХМАН, м. Червоноград Львівської обл.