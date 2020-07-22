У спадкодавця був кредит, що з ним буде, якщо в спадок ніхто не вступить?

П. РУДЬ. Чернігівська обл.

Борги є невід’ємною частиною спадку. Частиною 1 ст.1270 Цивільного кодексу України встановлений строк для прийняття спадщини в 6 місяців, який починається з часу її відкриття. Якщо протягом 6 місяців особа не звернулася до нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини, вона вважається такою, що не прийняла спадщину. Разом із тим, строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу, встановлюється тривалістю у 3 роки.

Якщо ж спадок ніхто не прийняв, то відповідно кредитор (банк чи інша фінансова установа) не може звернутися до спадкоємців із вимогою про сплату заборгованості.