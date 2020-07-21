Нарядний, сонячний рулет із основою з моркви і цікавою начинкою з сиру і зелені — ніжний і м’який. А смак моркви завдяки попередньому обсмаженню особливо не відчувається.

Корж:

* 400 г моркви

* 4 яйця

* неповна чайна ложка солі

* вершкове масло та олія для смаження

Начинка:

* 200 г жирного кисломолочного сиру

* кілька гілочок кропу

* 1–3 зубчики часнику

* 1–2 чайні ложки сметани

* сіль (за смаком)

* чорний мелений перець (за смаком)

Моркву натерти на дрібній тертушці або середній. Розігріти сковороду з олією і вершковим маслом, тушкувати моркву до м’якості, намагаючись максимально випарувати рідину, але при цьому не засмажити (приблизно 10–15 хв.), посолити. Моркву остудити, додати жовтки, перемішати. Білки з сіллю збити окремо в піну. Частинами додати їх до моркви, акуратно вмішуючи їх після кожної порції. Це робиться для того, щоб морквяний «омлет» став пишним і добре піднявся. Деко застелити пергаментом, викласти морквяну масу в прямокутник приблизно 30х35 см. Поставити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку, випікати приблизно 10–15 хв. Не пересушіть! Готовий пласт остудити.

Для начинки покласти всі компоненти в ємність. Щодо часнику орієнтуйтеся на свій смак. Кріп обірвати від гілочок і нарізати дуже дрібно. Добре перемішати, за необхідності додати ще сметани, начинка повинна бути густою, але пластичною, щоб можна було рівномірно намастити на корж. Розподілити начинку на коржі. За бажанням начинку можна зробити з середньо натертих плавлених сирків, а сметану замінити домашнім майонезом. Згорнути в щільний рулет, обернути плівкою, поставити мінімум на годину в холодильник. Він чудово тримає форму, перед подачею нарізати на порційні шматочки приблизно по 1 см завтовшки.

Діана ШЕПЕЛЬ.