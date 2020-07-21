Солоне тісто — доступний усім, дешевий і легкий в роботі матеріал, як пластилін, але після просушування виріб твердішає і може прикрашати оселю роками. Пропонуємо майстер-клас із виготовлення настінної прикраси у вигляді рибки, яку можна повісити на стіну, або зробити тематичний подарунок любителям порибалити. До речі, ваші онуки і діти з задоволенням проявлять фантазію і зліплять кожен свою рибку. До того ж у вас вже напевно є все необхідне.

Тісто:

* склянка борошна

* 0,5 склянки дрібної солі

* 0,5 склянки води

* 2 столові ложки клею ПВА

Додатково:

* фарби (гуаш, акрил, харчові барвники)

* мотузка (стрічка) для підвішування

* пензлик для малювання

Замішуємо тісто

Змішайте в мисці борошно і сіль. Поступово влийте воду. Тісто має вийти крутим і не липнути до рук. В кінці додайте клей. Вимішуйте 7–10 хв., щоб стало пластичним. За необхідності всипте ще борошна. Наведеної кількості тіста вистачає на 1 велику рибину і 3 маленькі плюс на елементи оздоблення. За бажанням тісто можна відразу пофарбувати, додавши в нього барвник, тоді воно вже вийде кольоровим, як пластилін.

Ліпимо

У роботі з солоного тіста, як і з пластиліну, є два варіанти: ліпити з цілого шматка або вирізати деталі за шаблоном. Другий спосіб простіше, їм-то і скористаємося. Ліпити і розкачувати тісто треба на тій поверхні, на якій буде сохнути робота. Добре підійде товстий картон, обгорнутий фольгою або плівкою, щоб тісто не прилипло. Намалюйте на папері простий шаблон риби, виріжте. Тісто розкачайте шаром 1 см (якщо не хочете бруднити качалку, можна скористатися скляною пляшкою). За шаблоном виріжте контур риби. Маленьких рибок вирізаємо формочками для печива, але можна також – за допомогою паперу. Змочіть злегка пальці водою і пройдіться по краю, вирівнюючи його.

Прикрашаємо деталями

Тут все залежить тільки від вашої фантазії. Різні візерунки можна залишити ковпачками від фломастера, рельєфних гудзичків тощо. Луску — продавити монеткою або ложкою. Рельєфні відбитки на хвості або плавниках зроблені тупим боком ножа. Щоб відокремити голову від тулуба, скачаємо маленькі кульки, виклавши на фігурі та злегка вдавивши трубочкою для коктейлю. Скачайте невелику кульку для ока, приєднайте, вдавивши злегка трубочкою. Для ротика скачайте 2 тонкі «ковбаски», злегка стиснувши з одного боку. Для з’єднання всіх деталей при роботі з тістом вам знадобитися пензлик і склянка води, всі деталі для “склеювання” змочують водою. Отвори для підвішування зробіть трубочкою для коктейлю або паличкою.

Висушування

Влітку найкращий спосіб просушування — на сонці. Залежно від розміру роботи сохнути буде від 3 днів до тижня. Щоб прискорити процес, можна поставити в холодну духовку, включити на 50 градусів, сушити 2–3 год. Діставати також, коли духовка охолоне.

Побілка-фарбування

Рибки висохли, саме час їх пофарбувати. Перший етап — весь виріб зафарбовуємо білою фарбою, щоб надати поверхні однорідне забарвлення. Далі малюєте візерунки тонким пензликом. За бажанням можна навіть напис зробити: «Вдалого улову!». Малювати краще акрилом або гуашшю, попередньо намалювавши олівцем. Можна пофарбувати рибок одним кольором, використовуючи хитрий прийом: спочатку нанесіть фарбу на весь виріб, а потім тут же видаліть її м’якою сухою ганчіркою — вийде розпливчасте, з плавними переходами забарвлення. Це цікаво і нескладно, обов’язково спробуйте! Дайте повністю висохнути. Простягніть товсту мотузку зверху. На тонкі мотузки прикріпіть «діток» — таким чином можете зробити сувенір, що символізує вашу сім’ю.

Діана ШЕПЕЛЬ.