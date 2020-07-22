Прикрасити непривабливий паркан або глуху стіну будинку можна метеликами, які не бояться а ні вітру, а ні дощу, тому що зроблені вони зі стійкого матеріалу — пластмасових пляшок від шампуню.

Вирізання метеликів може перетворитися на сімейне проведення часу, а наступні походи сусідів, які будуть милуватися вашим парканом, окуплять час і працю. Давайте навчимося перетворювати відходи на корисні для господарства речі!

Для роботи підійдуть порожні пляшки від шампуню, кондиціонера, бальзаму та іншої хімії, які зазвичай викидаємо. Якщо пляшки різного кольору, це навіть на краще, паркан вийде радіснішим. До речі, перевірено, кольорові метелики на сонці не вигоряють, а залишаються такими ж яскравими, принаймні роки зо два. Спочатку намалюйте простий рисунок метелика на папері, не робіть надто складних вигинів, бо буде важко вирізати. У пляшки обріжте верх і низ, розріжте навпіл, щоб вийшло 2 рівні заготовки. Прикріпіть рисунок до пляшки (щоб не з’їхав, приколіть скріпками). Продавіть ручкою лінії, за якими будете вирізати. Виріжте метелика, крильця відігніть догори. Зробіть таким чином інших метеликів, а згодом ваша колекція може поповнюватися. Кріплять метелики до дерев’яного паркану за допомогою цвяхів, металевого — невеликими гвинтиками. Якщо у вас є затінені ділянки саду, де не ростуть квіти, їх також можна прикрасити, примотавши метеликів на прутики дротом.

Порада: щоб ножиці під час роботи не натирали і не вислизали, обмотайте кільця лейкопластиром на тканинній основі.