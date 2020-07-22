Якщо до ароматної чорної смородини додати ще й духмяні добавки, отримаєте неймовірний смаколик на зиму. Зелені можна додавати більше, ніж вказано в рецепті — вийде ще ароматніше. Куштуйте і насолоджуйтесь!

* 1 кг чорної смородини

* 0,8–1 кг цукру

* по 2–3 гілочки м’яти і базиліка (васильків)

Просушені ягоди викласти в таз, засипати цукром. Перемішати, поставити на вогонь. Зелень зв’язати в пучечок ниткою, щоб коли віддасть ягодам аромат, легко можна було видалити. «Втопити» зелень в варення. Варити 15 хв. з моменту закипання на помірному вогні, знімаючи піну, зелень забрати. Гарячим розлити по стерилізованим банкам. Закрити під ключ, перевернути. Зберігати в темному прохолодному місці.

Діана ШЕПЕЛЬ.