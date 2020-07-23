Років 15 тому жінка в електричці поділилася рецептом маринованих огірків. Кожен рік мариную. Хрумкі, солодкаві через збалансовані пропорції.

У простерилізовані банки викласти ретельно промите листя смородини і вишні, хрін (листя і корінь), 2 зубчики часнику, суцвіття кропу. Заповнити банку попередньо вимоченими (не менше 4 год.) огірками. Перед розкладкою кінчики обрізати з двох боків.

Маринад (на 1 л води): 100 мл оцту, 3 столові (з верхом) ложки цукру, 1 столова і 1 чайна ложка солі (без йоду!).

Перший раз залити огірки на 10 хв. окропом. Злити і залити кип’ячим маринадом на 15 хв. Злити, перекип’ятити і залити втретє. Закрутити стерилізованою кришкою. Перевернути, укутати до повного остигання.

Квашені в банках

Із квашеними огірками зовсім немає мороки, але для них потрібен підвал.

У банку покласти 3 зубчики часнику, хрін (корінь і листя), по 3–5 листочків смородини і вишні, суцвіття кропу. Щільно втрамбувати огірки, попередньо вимочені у воді, однакові за розміром. Залити розсолом по вінця з розрахунку на 1,5 л води — 2 столові ложки ( з верхом) солі. Закрити пластмасовою кришкою і тут же віднести у підвал.

Увага! Через 10 днів долити у кожну банку приготовлений розсіл (огірки вберуть у себе за цей час рідину) і закрити кришкою.

Колись залишилася банка. Не відмітила, яка саме, і наступного року додала нову партію. Коли огірки закінчилися, з подивом виявила, що не зафіксувала, яка з них була минулорічна. Всі були тверді і духмяні.

Данута КОСТУРА.

Київська область.