Таку можна виготовити власноруч, додавши до неї ефірні олії.

На 450 г воску знадобиться 15–30 г ефірної олії гвоздики, лимона чи інших цитрусових, герані, лаванди, евкаліпта чи розмарину. Можна змішати в рівних пропорціях по кілька крапель різних олій. Віск натирають на крупній тертушці та розтоплюють на водяній бані. Знімають з вогню, додають олії. Усе рівномірно розмішують і розливають по формочках. Особливо зручно для таких свічок використовувати силіконові формочки для кексів або льоду. Коли віск почне застигати, всередину вставляють ґніт.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.