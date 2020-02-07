Плавлений сирок із домашнього сиру виходить дуже смачним і набагато кориснішим за магазинний, бо зроблений лише з натуральних продуктів. А приготування займає хвилин 15. Головне — вибрати якісний сир, без добавок.

400 г домашнього сиру

80 г вершкового масла

яйце

0,5 чайної ложки солі

0,5 чайної ложки соди

0,5 чайної ложки цукру

Сир розім’яти товкачем, щоб не було зернистості. Вбити яйце. Додати сіль, цукор і соду. Додати розм’якшене масло. Усе перемішати до однорідності, краще це робити блендером. Можна готувати і без нього, але тоді маса не буде такою гладенькою. На вогонь поставити каструлю з водою, довести до кипіння. В іншу каструльку викласти сирну масу, поставити її в каструлю з киплячою водою на водяну баню. Готувати, помішуючи. Через 5 хв. сир почне плавитися. А ще через 10 хв. перетвориться на однорідну густу масу. Зняти з вогню. За бажанням можна покласти будь-які добавки: свіжий або сухий кріп, смажені гриби… Викласти сир в ємкість, дати охолонути. Поставити у холодильник на 3–4 год. За цей час він ще більше загусне.