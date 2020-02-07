Зима — нелегка пора для кімнатних вазонів. Здавалося б, рослини відпочивають, однак без нашої допомоги їм зажко в умовах приміщень із сухим повітрям.

Оптимальна вологість повітря для більшості кімнатних квітів — 70—80 відсотків. Деякі з тропічних рослин потребують іще вищої вологості. За низької краї листочків жовтіють, листя зморщується і в’яне. Один із найпростіших способів запобігти цій прикрості — раз на добу обприскувати рослини м’якою водою. Жорстка залишає на листочках білуваті чи буруваті сліди. Їх можна позбутися, протираючи листя вологою ганчіркою або миючи рослини під душем. Крім того, обприскування — профілактичний засіб проти шкідливих комах, як-от павутинний кліщ, трипс та інші. З цією метою фахівці радять обприскувати не лише верхню, а й спідню частину листкової пластини. Узимку краще обприскувати у першій половині дня, уникаючи потрапляння води на квіти, які під час обприскування треба прикривати. Найзручніше користуватися пульверизатором.

Також вологість можна підвищити, поставивши рослини на піддон із вологим піском, мохом, керамзитом. Або поставити між вазонами ємності з водою, бажано широкі, для збільшення площі випаровування. А якщо вона матиме привабливий вигляд, це буде на користь інтер’єру. Випаровуючись, вода зволожує атмосферу навколо рослин. Великої популярності нині набули зволожувачі повітря. Рослини з опушеним листям — фіалки, глоксинії, пеларгонії, обприскувати не рекомендується, бо можуть загнити.

Хоч раз на місяць листочки рослин слід обмивати, бо порушиться вільне проникнення у листя кисню і вуглекислого газу. Для миття використовують теплу воду і м’яку ганчірку. Витирати листочки слід обережно, щоб не зруйнувати захисний шар воскового нальоту листкової пластини, рухаючись в напрямку від черешка до кінчика листочка.

Кактуси, олеандри чи інші вихідці з сухих кліматичних районів надають перевагу сухому повітрю, їх обприскувати не потрібно.