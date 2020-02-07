Правильно підібрані картини і фотографії зроблять вашу домівку гармонійною і виразною. Щоб вони органічно вписалися в інтер’єр, необхідно знати певні секрети розміщення, адже це лише здається, що повісити картину — найпростіше. Та аби цей елемент декору не тільки надійно висів, а й тішив око, треба звернути увагу на деякі важливі деталі.

Правильне розташування картини на стіні допоможе розкрити її красу. Основне правило — не слід вішати її занадто високо. Оптимально, щоб середина зображення була розташована на рівні очей.

Необхідно досягти гармонійного поєднання кольорів художнього полотна і стіни, на якій його розміщено. Стіна має бути пофарбована в нейтральний колір. На строкатих шпалерах із малюнком картини не вішають.

Важливе значення має те, для якої кімнати призначена картина — вітальні, дитячої, кабінету. Не варто вішати у спальні великі яскраві експресивні полотна. Стіну вітальні картина має прикрашати так, щоб її було зручно розглядати сидячи. Чудовий вигляд картини матимуть над невисоким столом, комодом.

Правила відповідності розмірів картин параметрам приміщень прості: для малогабаритних вузьких кімнат підходять невеликі картини у вузьких рамах, у великих кімнатах матимуть ідеальний вигляд великі та середні картини в широких масивних рамах. Має значення і форма картин: вертикальні візуально «піднімають» стелі.

Невеликі картини і фотографії на великій стіні краще розташовувати групами. Зазвичай групують їх навколо тієї, яка подобається найбільше. Групу складають з картин, близьких за стилем, темою, кольоровою гамою.

Фотографії однакового розміру можна розмістити в ряд на різних рівнях, але на однаковій відстані одна від одної. Маленькими фото частіше заповнюють простір між більшими. Не слід розміщувати групу картин на стіні в порядку збільшення або зменшення розміру. Рами не обов’язково повинні бути однаковими, їх підбирають під картину, а не під інтер’єр. Але рами в різних стилях поєднуються погано. Щоб не помилитися, фахівці радять скласти композицію з групи картин на підлозі, а потім перенести на стіну.

Сонячне світло не має падати на картину, від цього вицвітають фарби.

Підготувала Наталія ГАВРИЛЕНКО.