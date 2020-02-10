Вода є основою всього живого. Цікаво, що організм дитини приблизно на 80% складається з води, дорослого — на 70, людей літнього віку — на 60%. Це означає, що старіння клітин пов’язане зі зменшенням у них кількості води. Для нормальної ж його життєдіяльності запаси води потрібно регулярно поповнювати. Вживаючи достатню її кількість, можна уникнути багатьох хвороб і навіть збільшити тривалість життя.

Загальновідомо, що за добу потрібно випивати приблизно 1,5—2 л води. Це має бути саме чиста некип’ячена вода, інша рідина (чай, кава, компот, суп, сік) не зможе її замінити. Звичайно, соки, компоти, солодкі газовані напої набагато смачніші й пити їх приємніше, але вода приносить організму набагато більшу користь. Чи достатньо ви п’єте води, легко визначити за сечею: якщо вона практично без запаху й злегка жовтуватого відтінку — організм отримує достатню кількість рідини.

Якщо води в організмі бракує, це позначається на зовнішньому вигляді й стані здоров’я. У людей, що вживають недостатню її кількість, погіршується стан шкіри, волосся стає тьмяним і ламким, розшаровуються нігті. За легкого зневоднення можуть з’явитися головний біль, запаморочення, нудота, втома. Це особливо характерно для офісних працівників, які тривалий час сидять за комп’ютером і п’ють в основному чай або каву. До вечора вони нерідко відчувають значну втому.

Особливо ефективно пити воду вранці натщесерце. Вона очищує шлунок від залишків їжі, допомагає організмові прокинутися й виводить токсини.

Необхідно випивати хоча б склянку води. Якщо ніяк не можете змусити себе це робити, спробуйте додати в неї сік лимона. Можливо, так вода стане для вас смачнішою. Снідати можна вже за 30 хв. Одразу ж після вживання їжі пити воду не поспішайте, найкраще це робити за годину.

Кількість рідини потрібно збільшувати й під час фізичних навантажень, хвороб (застуда, діарея, каміння в нирках). Приміром, при застудних захворюваннях вода є основними ліками. Більше треба пити у спеку, хоча й холодної пори року, коли в приміщеннях включають опалення й повітря стає сухим, потрібно випивати достатню кількість рідини.

Позбутися зайвої ваги теж можна за допомогою води. Дієтологи радять за виникнення відчуття голоду спочатку випити склянку води, адже цілком можливо, що ваш організм просить саме пити, а не їсти. Та й сам голод трохи притупиться, і коли приступите до трапези, з’їсте набагато меншу порцію.

Деякі лікарі вбачають причини виникнення хвороб у недостатній кількості вживання води. Так, прихильники цієї теорії пропонують лікувати хворих не ліками, а… простою водою. У такому методі лікування є один безсумнівний плюс: побічних ефектів від цих ліків не буде.

Якщо раніше не займалися своїм питним режимом, то одразу випити 2 л води протягом доби буде складно. Почніть із маленьких порцій: випивайте склянку води вранці після пробудження, а потім перед кожним вживанням їжі. Поступово збільшуйте кількість рідини, що випиваєте, і з часом у вас сформується ще одна корисна звичка.

Олена КОСТЮЧЕНКО.