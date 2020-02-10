Мине трохи часу — і роботи на городі стане стільки, що ніколи буде, як кажуть, і вгору глянути. Втім, уже тепер слід активно готуватися до сезону і починати висаджувати розсаду деяких культур. Не забувайте також зазирати до місячного календаря та звіряти з ним сприятливі для посадки дні.

Підготуйте місце для розсади і ємкості, в які висаджуватимете насіння. Заготуйте ґрунт. Якщо деякі культури висадили на розсаду в січні, може, їх уже час пікірувати. О цій порі на підвіконнях вирощують вітамінну зелень: петрушку, цибулю на перо, кріп, салат, гірчицю, шпинат.

Потрібно перебрати овочі на зберіганні й видалити гнилі. У лютому готують для яровизації насіння картоплі. Закуповуйте насіння. Якщо заготували його з осені, перевірте на схожість. Якщо низька — придбайте насіння потрібних культур.

Підготуйте, якщо не зробили цього раніше, до нового сезону інвентар: нагостріть ножі, пилки, секатори, серпи тощо. Якщо треба, віддайте в ремонт або придбайте новий. Замініть старі держаки лопат, вил, граблів. Подбайте про необхідні добрива, стимулятори росту, поліетиленову плівку, укривний матеріал, вапно, садовий вар, інсектициди, фунгіциди. Треба також перевірити і за необхідності відремонтувати теплиці, придбати для них плівку. Якщо у вас пічне опалення, продовжуйте заготовляти попіл.

У лютому можна приступати до зимового щеплення живців, заготовлених восени. Теплої погоди зробіть санітарне обрізування дерев і чагарників. Якщо не заготували живці з осені, можна зробити це в не морозні дні лютого, найпізніше — у березні. Наприкінці місяця за потреби оновіть побілку або обв’язку мішковиною на штамбах і скелетних гілках дерев. Це захистить їх від морозобоїн, сонячних опіків, вітру. Для побілки підійде водоемульсійна фарба або вапняне молоко. Перевірте захист штамбів дерев (особливо молодих) від гризунів. Із середини лютого миші проявляють особливу активність, пошкоджуючи молоду кору. Перевірте прикопані з осені саджанці, чи не постраждали від гризунів, вітру і морозу.

Встановіть нові шпаківні та почистіть старі. Продовжуйте підгодовувати птахів, щоб привабити їх до своєї ділянки. Якщо лежить сніг, ущільнюйте його біля дерев та кущів. У теплі дні (за температури не нижче 4 градусів) обробіть від шкідників кущі агрусу та смородини, доки не позеленіли бруньки, обливаючи їх гарячою водою (70—80 градусів) із лійки з розбризкувачем. Збирайте і спалюйте роздуті бруньки чорної смородини, знімайте зимові гнізда шкідників.

У лютому сіють на розсаду квіти з тривалим терміном вегетації — бальзамін, лобелію, тютюн запашний, гацанію, петунію та інші. Оглядають цибулини гладіолусів, бульби жоржин, видаляють пошкоджені місця, зрізи змащують зеленкою або присипають деревним попелом. Хворі відбраковують. Якщо лежить сніг, складають його на посадки багаторічників та цибулинних.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.