Неймовірно ароматний, м’який, пухкий і в міру вологий. Готувати нескладно, набір інгредієнтів доступний. При цьому десерт дивує чудовим смаком: ніхто й не подумає, що він без яєць і молока.

Тісто:

100 г меду

380–400 г борошна

50 мл води

80 мл олії

160 г цукру

дрібка солі

1 чайна ложка соди

дрібка ваніліну

Крем:

500 мл апельсинового соку

80 г цукру

50 г манної крупи

Для крему сік налити в каструлю, всипати цукор, довести до кипіння. Тоненькою цівкою всипати манку в киплячий сік, помішуючи. Уварити масу до загусання (близько 3–4 хв.). Зняти з вогню, дати охолонути, час від часу перемішуючи крем, щоб на ньому не утворювалася щільна плівка.

Для тіста просіяне борошно змішати з ваніліном. У каструльці змішати воду, цукор, мед. Потримати на слабкому вогні до розчинення цукру. Всипати в гарячу медову масу соду — суміш має спінитися. Зняти з вогню. Влити в гарячу медову масу олію, перемішати. Дати охолонути. Всипати сіль, поступово ввести борошно, замісити тісто. Воно виходить м’яким і не липне до рук. Викласти в пакет, залишити на 20 хв. на столі.

Тісто розділити на 7 рівних частин. На присипаний борошном пергамент викласти 1 частину тіста, розкачати на коло трохи більшого діаметра, ніж форма для випічки (на форму 22 см). Перекласти на деко тісто з пергаментом і наколоти виделкою, щоб не здулося. Випікати 4–5 хв. у розігрітій до 180 градусів духовці. Так само приготувати 6 інших коржів.

За допомогою форми, в якій збиратимете торт, вирізати з гарячих коржів кола. Дати охолонути. Обрізки тіста подрібнити на крихту.

Охолоджений крем для торта збити міксером — маса має побілішати та збільшитися в об’ємі. Накрити крем плівкою та поставити в холодильник на 15 хв.

Викласти 1 корж у форму, змастити кремом (приблизно 2,5 столові ложки). Чергувати коржі та крем, трохи притискаючи кожен до попереднього. Верх торта змастити кремом, накрити. Залишити трохи крему для змащування боків. Поставити торт в холодильник на 2 год. Зняти форму. Змастити боки, присипати медовик крихтою. Щоб торт просочився кремом, залишити його на ніч у холодильнику.