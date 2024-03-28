Мій син несе військову службу з перших днів війни. Тяжко захворів. Був у лікарні, підлікували, але зараз повноцінно повернутись до своєї частини не може, має проблеми зі здоров’ям. Чи може він продовжити нести службу в іншій частині, на інших позиціях, де є можливості постійно отримувати медичну допомогу?
Хмельницька обл.
Порядок переведення військових регулює «Положення про проходження служби громадянами України в ЗСУ». Щоб перевестись до іншої частини, потрібно подати рапорт.
Право виникає за умови:
- за станом здоров’я згідно з висновком військової лікарської комісії;
- за сімейними обставинами;
- у разі службової необхідності;
- у разі проведення організаційних заходів;
- за висновком службової характеристики.
На жаль, терміни розгляду рапортів щодо переведення військовослужбовця в інший підрозділ або частину не визначені законодавством. Командир при розгяді такого рапорта, має перш за все керуватись висновком військово-лікарської комісії щодо обмеженої придатності до служби.
Якщо рапорт не погодили, військовий може подати скаргу в Міноборони, Генштаб або Військову службу правопорядку у ЗСУ.
Або ж зателефонувати на гарячу лінію Міноборони України: 0 800 500 442.
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