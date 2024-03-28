Мій син несе військову службу з перших днів війни. Тяжко захворів. Був у лікарні, підлікували, але зараз повноцінно повернутись до своєї частини не може, має проблеми зі здоров’ям. Чи може він продовжити нести службу в іншій частині, на інших позиціях, де є можливості постійно отримувати медичну допомогу?

Хмельницька обл.

Порядок переведення військових регулює «Положення про проходження служби громадянами України в ЗСУ». Щоб перевестись до іншої частини, потрібно подати рапорт.

Право виникає за умови:

за станом здоров’я згідно з висновком військової лікарської комісії;

за сімейними обставинами;

у разі службової необхідності;

у разі проведення організаційних заходів;

за висновком службової характеристики.

На жаль, терміни розгляду рапортів щодо переведення військовослужбовця в інший підрозділ або частину не визначені законодавством. Командир при розгяді такого рапорта, має перш за все керуватись висновком військово-лікарської комісії щодо обмеженої придатності до служби.

Якщо рапорт не погодили, військовий може подати скаргу в Міноборони, Генштаб або Військову службу правопорядку у ЗСУ.

Або ж зателефонувати на гарячу лінію Міноборони України: 0 800 500 442.